Wall Street lõpetas päeva ettevaatliku tõusuga

Eesti ettevõtjad peavad hoidma pöialt, et USA börsidel tuleks tõusuaasta, sest vastupidisel korral toimuvad muutused, mis löövad valusalt ka Eesti majandust ning julgeolekut, tõdesid ajakirjanikud Neeme Korv, Juhan Lang ja Aivar Hundimägi.