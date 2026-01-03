Wall Street lõpetas päeva ettevaatliku tõusuga

Eesti ettevõtjad peavad hoidma pöialt, et USA börsidel tuleks tõusuaasta, sest vastupidisel korral toimuvad muutused, mis löövad valusalt ka Eesti majandust ning julgeolekut, tõdesid ajakirjanikud Neeme Korv, Juhan Lang ja Aivar Hundimägi.
Tesla seisab silmitsi keerulise väljakutsega: ettevõtte täiselektriliste sõidukite müük on vähenenud juba teist aastat järjest, samal ajal kui Hiina autotootja BYD tõusis esmakordselt aastamüügis Teslast ette. See märgib olulist nihet ülemaailmsel elektriautode turul, kus konkurents on kiirelt teravnemas.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.