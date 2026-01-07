Kanepiaktsiatele prognoositakse uut tõusu

Hiljuti Investeerimisklubis oma kaasteelistega muljeid vahetades, tuli arutelu alla üks ravimitegelane, keda ma varem väga lähemalt vaadanud ei olegi. Kuigi minu portfellist leiab sügavalt punasesse kukkunud Taani ravimitootja Novo Nordiski, siis peatsetele punastele pühadele kohaselt otsustasin uurida konkurentsi pakkuva Eli Lilly tausta.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.