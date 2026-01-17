Wall Streetil lõppes pingeline nädal kaotustega

USA aktsiaturud pöördusid neljapäeval taas tõusule, proovides teha tasa kahe eelneva päeva kaotused. Turge turgutas kiibitootja TSMC oodatust tugevam prognoos, mis kinnitas tehisintellekti sektori jätkuvat kasvu.
Föderaalreservi juhi Jerome Powelli sõnul on kriminaalsüüdistuste näol tegemist president Donald Trumpi administratsiooni Föderaalreservi vastu suunatud rünnakute dramaatilise eskaleerimisega, vahendab Bloomberg.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.