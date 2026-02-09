09.02.26, 13:55 Takaichi valimisvõit pani Jaapani börsi rallima Peaminister Sanae Takaichi kindel valimisvõit pühapäevastel valimistel elustas ootused valitsuse kulutuste suurendamiseks, vahendab Bloomberg.

Uuelt Jaapani valitsuselt oodatakse rahakraanide suuremat avamist.

Jaapani Nikkei 225 indeks tõusis Tokyos 3,9%, sulgudes rekordkõrgel tasemel, ning laiapõhjaline Topix kerkis 2,3%. Tõusu vedasid tehnoloogia- ja masinatööstussektor ning mõne kiibiseadmete tootja aktsia kerkis üle 10%.