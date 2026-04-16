Wall Street jätkab tõusulainel, sihikul uued rekordid

USA aktsiaturud alustasid neljapäevast kauplemispäeva tõusuga, saades indu jätkuvast optimismist Lähis-Ida vaherahu pikenemise osas. Pärast eilset ajaloolist hetke, mil S&P 500 indeks rühkis esimest korda üle 7000 punkti piiri, püsivad turud uute rekordite kursil.

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