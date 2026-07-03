Lõuna-Korea Kospi põrkas pärast börsišokki tagasi, AI-aktsiad jäid surve alla

Aasia aktsiaturud tõusid reedel pärast seda, kui Dow Jonesi tööstuskeskmine püstitas USAs taas rekordi. Samal ajal liikusid tehisintellektiga seotud aktsiad eri suundades: osa neist kosus, kuid mitme kiibifirma langus jätkus.
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artiklit lugedes teada:
- miks reageerisid investorid nõrgemale USA tööturu raportile siiski positiivselt;
- kuidas mõjutas Lõuna-Korea börsi järsk tagasilöök Samsungi ja SK Hynixi aktsiaid;