USA börs alustas nädalat geopoliitiliste pingete ja müügisurve all
USA aktsiaturud alustasid uut kauplemisnädalat erisuunaliselt. USA ja Iraani vahelise konflikti ägenemine lennutas taas nafta hinna üles ning tehisaruaktsiad sattusid algava tulemuste hooaja eel tugeva müügisurve alla.
USA uued sõjalised löögid Iraanile suurendasid investorite kartust naftatarnete häirete ja püsivama inflatsiooni ees, mis tõi kaasa aktsiaturgude ja riigivõlakirjade languse. Tugeva müügisurve alla sattus Lõuna-Korea kiibitootja SK Hynix.
Uus börsinädal tuleb investoritele üsna sisukas. Nädala esimesel poolel koondub tähelepanu Wall Streeti suurpankade tulemustele ning USA inflatsioonile. Seejärel võtavad fookuse Euroopa ja Põhjamaade pangad, telekomid ning hiiglased kiibitööstusest.
Merko Ehitus kaasas Rudninkai kaitseväelinnaku PPP-projekti investoriks Kapiteli, mille omanikeringi kuulub Toomas Annus koos lähedaste isikutega, ning sõlmis ligi 373 miljoni euro väärtuses ehituslepingud.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.