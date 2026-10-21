Mässulistega võitlev Saudi Araabia suurendas naftaeksporti

Maailma juhtivate naftafirmade tegevjuhid otsustasid jätta minemata Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis toimuvale energiasektori suursündmusele pärast seda, kui huuthid ründasid pealinnas asuvat rahvusvahelist lennujaama.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.