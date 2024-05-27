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    Отвечает специалист: что нужно знать, когда начинаешь искать работу?

    Foto: Эстонская касса по безработице

    С чего начать поиск работы, на что обратить внимание? А если ты хочешь предложить работу, как опубликовать свое объявление? Об этом и многом другом мы поговорим с Рагнаром Линде, главным специалистом отдела услуг для работодателей и коучем Эстонской кассы по безработице.

    С чего начать?
    Работодатели публикуют объявления о вакансиях и ищут работников на различных порталах по трудоустройству. При этом, несомненно, стоит следить и за сайтом Эстонской кассы по безработице и предложениями на ее портале по трудоустройству. Предложения о работе могут просматривать все желающие, для этого не нужно создавать учетную запись или входит на сайт e-­töötukassa. Но если вы собираетесь активно искать работу и подавать заявки, портал Кассы по безработице – именно то, с чего можно начать.
    Здесь можно составить CV (резюме) и подавать заявки на выбранные позиции. При наличии готового CV, конечно, вы можете им воспользоваться. Если же вам нужна помощь в поиске работы, Касса по безработице готова предложить поддержку персонального консультанта.
    Кроме того, многие работодатели сейчас обеспечивают обучение на рабочем месте – в настоящее время имеется до 1100 таких рабочих мест. «Это хорошая возможность заняться интересной для вас работой, которую вы до сих пор не осмеливались выбрать из-за отсутствия опыта», — говорит Линде.
    Как максимально эффективно использовать портал вакансий?
    На сайте Кассы по безработице есть поиск предложений о работе, например, по названию должности, месту работы или знанию языка. «Вы можете указать в своем профиле на сайте Кассы по безработице, какие профессии представляют для вас особый интерес – тогда инфосистема поможет найти подходящие предложения, отправляя вам уведомления о вакансиях по электронной почте, – объясняет Линде. – Таким образом, вы будете получать все предложения из одного источника и, найдя интересное, можете в пару кликов подать заявку».
    В чем еще особенность предложений о работе от Кассы по безработице? Во всех предложениях известен размер оплаты труда. В открытом доступе его может быть не видно по требованию работодателя, но система ищет вакансии и присылает их по электронной почте согласно указанному вами размеру зарплаты, фильтруя его в фоновом режиме.
    Как подать заявку на вакансию и как добавить предложения о работе?
    Чтобы подать заявку на вакантное место, сначала нужно войти в систему e­töötukassa. В окне выбранного предложения, вверху справа, находится кнопка «Подать заявку». При нажатии на нее открывается окно, в котором можно ввести краткое мотивационное письмо: почему именно вы подходите для этой работы. При желании такое письмо можно прикрепить отдельным файлом.
    Для подачи заявки у вас должно быть CV на портале, которое составляется легко и просто: данные (например, опыт работы и образование) можно загрузить из соответствующих регистров, т.е. заполнить автоматически.
    Конечно, работодатели могут искать кандидатов тоже через портал по трудоустройству Кассы по безработице. Чтобы добавить объявление о работе, откройте окно «Вакансии». В форме предложения о работе нужно заполнить обязательные поля. Здесь же даются подсказки, какую информацию соискатели считают важной в предложениях, то есть какие сведения стоит изложить подробно. «Предложение о работе с исчерпывающей информацией дает лучшее представление о вакансии и способствует найму подходящего сотрудника», — объясняет Линде.
    При желании предложение о работе можно перевести на разные языки. Работодатель может здесь же познакомиться с подходящими кандидатами.
    Точно так же, как и соискатели при поиске подходящей работы, работодатели могут обратиться за помощью и советом к консультанту e-Töötukassa – все нужные контакты указаны на сайте Кассы по безработице.

    Партнер Кассы по безработице: в центре нашего внимания – работники!

    Глобальная производственная компания HANZA, основанная на знаниях, модернизирует обрабатывающую промышленность и повышает ее эффективность экологичными способами. Как наладить сотрудничество с Кассой по безработице и почему важно ценить каждого работника? Об этом мы поговорили с Марикой Машоров, менеджером по персоналу OÜ HANZA SSC Tartu.
    Компания была основана в 2008 году, а уже в 2022 году ее оборот превысил 3,5 млрд шведских крон. Имеет шесть производственных кластеров: в Швеции, Финляндии, Германии, странах Балтии, Центральной Европе и Китае. Клиентами HANZA являются такие ведущие компании, как 3M, ABB, Epiroc, GE, Getinge, John Deere, Saab, Sandvik, Siemens и Tomra.
    Благополучие сотрудников как инвестиция
    «Наша компания ориентирована именно на сотрудников. Мы планировали свою деятельность в рамках проекта «Great place to work», т.е. рассматриваем сотрудников не просто как человеческий ресурс, а как инвестицию», — говорит Машоров.
    Цель состояла в том, чтобы сделать HANZA компанией, где люди работают не только ради дохода, но ценят рабочую среду и ее позитивную атмосферу.
    «Достичь такого результата мы можем только вместе, то есть вовлекая всех членов нашей команды, совершенствуя коммуникацию, учитывая пожелания наших сотрудников и развивая их навыки», — говорит Машоров.
    Компания сотрудничает с Кассой по безработице в разных формах, и Машоров выделяет такие успешные проекты, как Дни карьеры HANZA и пособие на обучение. Во время Дней карьеры на предприятии знакомят с конкретными специальностями и проводят экскурсию. Те, кто заинтересовался, могут сразу оставить свое CV, после чего с кандидатами свяжутся напрямую.
    Учебные проекты очень важны, потому что курсы повышения квалификации в Эстонии довольно дороги, а через Кассу по безработице можно получить пособие на обучение. Таким образом мы смогли помочь урегулировать безработицу, например, в сфере ИТ.
    В чем может состоять развитие сотрудничества с Кассой по безработице?
    Машоров указывает на одну простую вещь, в которой она чувствовала необходимость: курсы переподготовки для соискателей работы, финансируемые Кассой по безработице, могли бы лучше соответствовать потребностям рынка труда.
    В рамках программы занятости, вступившей в силу в этом году, Касса по безработице финансирует, прежде всего, необходимые для трудоустройства или продолжения работы общее образование или профессиональную подготовку, с учетом потребностей рынка труда. Перечень курсов для безработных составляется Кассой по безработице совместно с Министерством экономики и коммуникаций и Министерством образования и науки и учитывает:
    • Исследования потребности в трудовых ресурсах OSKA;
    • стратегические и отраслевые планы развития страны;
    • статистику спроса на рабочую силу.
    Цель Кассы по безработице – помочь людям найти работу, и если для этого необходимо освоить новые навыки, актуальность обучения трудно переоценить. Объем профессиональной подготовки составляет не менее 26 академических часов, при этом финансируются только те курсы, которые заканчиваются экзаменом – чтобы обучение имело определенный результат.
    Список курсов обновляется раз в год и готовится при сотрудничестве Кассы по безработице, Министерства экономики и коммуникаций и Министерства образования и науки.
    Возможность обучения на предприятии
    «Еще одна тема, по которой мы с удовольствием сотрудничаем с Кассой по безработице, – это квалификационное обучение на предприятии. Возвращаясь к предыдущей теме: если на рынке труда нет необходимых специалистов и учебные заведения их не поставляют, потому что молодежь не идет учиться какой-либо специальности, имеет смысл организовать обучение на предприятии при сотрудничестве, например, с Кассой по безработице и профессиональным училищем», — описывает Машоров.
    В результате и молодежь, и все остальные соискатели могут получить специальность на рабочем месте: профессиональное училище обеспечивает теоретическую подготовку, а наниматель – практику. Конечно, такой процесс требует дополнительных ресурсов, для получения которых предприятию может потребоваться помощь Кассы по безработице.
    HANZA планирует продолжать активное сотрудничество со Кассой по безработице и проводить проекты, представляющие возможности работы в Эстонии, в том числе в других странах ЕС.

    Эстония помогает Украине выстроить рынок труда

    Эстонский центр международного сотрудничества в целях развития (ESTDEV), Эстонская касса по безработице и Государственная служба занятости Украины (ДСЗ) приступают к выстраиванию и модернизации украинского рынка труда. Поскольку Европейский Союз решил начать переговоры с Украиной о вступлении, Украина должна привести свое законодательство в соответствие с нормативными актами ЕС, что вызвало потребность в опыте Эстонии.

    В рамках проекта с мая по октябрь представители Эстонской кассы по безработице будут посещать Украину, а ДСЗ – Эстонию. Запланированы семинары, нацеленные на создание инфосистемы, освоение процессов оценки трудоспособности, консультирования безработных и т.д. Руководители организаций встретились в начале апреля, чтобы обсудить пожелания и потребности украинцев.

    По словам директора Государственной службы занятости Украины Юлии Жовтяк, особое значение для Украины имеет методика оценки трудоспособности и помощи инвалидам в участии в трудовой деятельности. «Мы рады, что Эстония стала нашим партнером в этом проекте, помогая проводить в Украине новые инициативы. Для ДСЗ особенно важно сотрудничество в области оценки трудоспособности и внедрения информационных систем», – сказала Жовтяк.

    Представители Государственной службы занятости Украины ознакомились с задачами и моделью работы Эстонской кассы по безработице. Выяснилось, что ДСЗ есть чему поучиться у Эстонии, чтобы после войны Украина могла продвигаться в направлении Евросоюза.

    Председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел отметил, что Эстония ранее сама выступала в роли ученика, а теперь с удовольствием помогает другим. «Фокусные темы отражают наши усилия помочь Украине в модернизации и дают обеим странам возможность учиться друг у друга, чтобы содействовать функционированию рынка труда», – сказал Паавел.

    Генеральный директор ESTDEV Клен Яэратс отметил, что у Эстонии есть опыт, который пригодится Украине. «Цель ESTDEV как центра сотрудничества в целях развития заключается в том, чтобы запускать и финансировать проекты, находя в Эстонии лучших специалистов и организации со свежим и актуальным в украинском контексте опытом реформ периода вступления в ЕС», – сказал Яэратс.

    В течение полугода пройдет 17 семинаров и учебных дней, 14 из которых пройдут в Киеве и 3 в Таллинне. Своим опытом и знаниями поделятся более 20 специалистов Эстонской кассы по безработице, в дополнение будут привлечены внешние эксперты.

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