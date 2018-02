Jäätumiskaitselahendused – väike investeering, kuid suur kasutegur

Nipp välikaabli küttekuludelt kokkuhoidmiseks

Kui kaabel on valitud, tasub mõelda sellele, et küte tarbib elektrit ehk mida säästlikum on jääsulatuskaabli juhtimissüsteem, seda parem. Selleks tuleb kaablid ühendada termostaatidega, mida on samuti mitut varianti: näiteks on mõistlik vee- ja kanalisatsioonitorude puhul paigaldada termostaat, mis hoiab kaablis soojust vastavalt väliõhutemperatuurile, lülitades kaabli sisse hetkest, kui välistemperatuur langeb teatud kraadini. Unustada ei tasu ka temperatuurianduri asukohta – selle ideaalne paik on toru pinnal, mitte aga kõrgel majaseinal või maa-aluses parklas.

Vihmaveesüsteemide ja välialade kütet ei ole mõtet kogu talve ja iga ilmaga (näiteks –20kraadise kuiva ilmaga) tööle panna. Pigem valida niiskuse- ja temperatuurianduritega termostaat, mis paneb kütte tööle sademete, libeduse ohu ja lume ning jää sulamise korral. Pole mõtet maksta, kui kütmiseks reaalset vajadust ei ole.

Veel on hea meeles pidada, et ükski jäätumiskaitselahendus pole mõeldud juba tekkinud probleemi lahendamiseks. Ehk kui teie veetoru või rennid on jääst umbes ning õuel ilutseb liuväli, ei aita enam küte, sest kaablite võimsus ei ole mõeldud jäämasside sulatamiseks.