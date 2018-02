Elektriautode laadimispunkt on tänapäeva ärikinnisvara juures vältimatu

Kui Eesti autoregistris on arvel ligi 1200 elektriautot ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on arutlusel uued toetuspaketid, annab see alust arvata, et elektriautode ost ja laadimispunktide areng võib õige pea saada sisse uue hoo. Laadimispunktide ehitamisest on huvitatud nii uued bürood, kaubanduskeskused, parkimismajad kui ka kortermajad. Kuidas seda reaalselt teostada, räägivad Ensto Ensek ASi turundusjuht Andres Meresmaa ja Esvika Elekter ASi projektijuht Tõnu Koppel.

Elektriauto jaoks mõeldud laadimispunkt ei tähenda kaugeltki vaid üht pistikupesa seinas. Miks? Tavalisest pistikupesast saab küll autoakut laadida, kuid see on aeglane ja sobib pigem koduseks laadimiseks. Lahendusi on aga erinevaid ja nende erinevused tulevadki välja just laadimisvõimsuses ja -kiiruses.

Tänapäeval eristame kolme põhilist laadimistüüpi: aeglane väikese võimsusega kodulaadija, keskmise kiirusega ärikinnisvara juurde sobiv laadija ja suur kiirlaadija maantee ääres. Tegelikult on Eestis hea olla elektriauto omanik, sest meil on kogu riik laadimispunktidega kaetud, kuigi ideaalist (2,5–3 laadimiskohta ühe elektriauto kohta) oleme veel kaugel. Kiirlaadijaid on Eestis 167, millest 102 linnades ja 65 maanteede ääres. Seega on puudus just keskmise kiirusega ärikinnisvarasektorisse sobivatest laadijatest, mis, muide, on just mujal maailmas hästi arenenud ning millel on suur potentsiaal.

Miks suur potentsiaal? Mõelge oma mobiiltelefonile – kujutage ette, et peaksite enne helistamist telefoni kõrval seisma ja ootama, kuni see laeb. See oleks tüütu ning tänapäeval keegi enam isegi ei mõtle, kuidas tema telefoniaku täis saab. Ärikinnistute laadimispunktide puhul räägime tunni-paaripikkusest laadimisest, kuni klient külastab poodi, teenindus- ja raviasutust, spordikeskust ning käib teatris, kinos ja kontserdil. Need on sellised laadimispunktid, mis võimaldavad shopping’u või kontserdi ajal justkui möödaminnes auto aku täis laadida.