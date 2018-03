Pulmatordist läbi tordimeistri silmade

Tiia Tamberg

Pulmatordil on pulmas üks väga eriline roll.

Pulmatordi ülesanne on panna ilus punkt pulma pidulikule osale ja pärast seda saab pidu kulgeda juba vabamas vormis. Kõigi tüdrukute hele­sinine unistus on, et nende pulmas oleks kõige ilusam, uhkem ja romantilisem tort. Pulmatort on ju tõsine südaöine pilgupüüdja, mis peab olema kohvi ja konjaki kõrvasena ühtlasi ka väga maitsev. Firmasid, kes teevad tortidest imeilusaid kunstiteoseid, on palju ja tublisid, aga täna tahan tutvustada lugejale just ühte sellist agarat tordimeistrit, kelleks on Sirje Arand.

Tegutsete Jõgeval nime all Sirtsu Tordid OÜ juba pikemat aega, nii et siinkohal on paslik kõiki torditeemalisi küsimusi küsida otse meistri enda käest. Mis on need kõige tähtsamad momendid, mida peab üks noorpaar eelnevalt teadma, kui hakkab endale pulmatorti tellima?

Pulmatorti tellides tuleb kindlasti kõik väga hästi enda jaoks eelnevalt läbi mõelda, alustades sisust ja lõpetades tordi välimusega. Tordimeistrit valides tutvuge erinevate tegijate tehtud töödega ja vaadake, kas väljavalitu nii-öelda käekiri teile meeldib. Soovitavalt alustage meistri otsimist võimalikult varakult, sest ainult nii saate kindel olla, et Teie pulma kuupäev on vaba.

Kui nüüd tegija on välja valitud, kas meeldivate tordipiltide põhjal või soovituste alusel, siis mis oleks järgmised vajalikud tegevused?

Olles tegija välja valinud, tutvuge pakutavate maitsevalikutega ja andke talle edasi visioon oma tordist – millised värvid, pulmastiil, paar sisusoovi ja leppige kokku proovitordi aeg. Proovitort on hea selleks, et ära hoida ebameeldivaid üllatusi pulmapäeval –see annab osapooltele kindlustunde, kui proovitort on tehtud ja kõik pisidetailid läbi arutatud.

Kas peaks tellimuse esitamisel küsima ka tordi peokohta kohaleviimise teenust?

Kindlasti uurige ka transpordivõimaluse kohta ning kas peopaigas on olemas külmik tordile ja andke teada, mis kell on planeeritud tordi serveerimine.

Pulmakorraldajana olen kogenud noorpaaride üllatust, et kuidas saab pulmatort olla sedavõrd kallim igasugusest muust pidupäeva tordist.

Torditegijana olen ise ka väga palju puutunud kokku teemaga, et miks on pulmatort kallim kui muude tähtpäevade tordid.

Natuke süvenedes ehk saate aru, miks on pulmatordi hind kallim. Eelkõige kaasneb sellega üks suur vastutus, sest pruutpaarile on see kõige tähtsam tort sel eluhetkel, kus iga pisemgi detail on paigas ja eksimisruumi ei ole.

Tort paigutatakse ilusale tugevale alusele. Tihtipeale on alus veel kaunistatud paela, pärlite, kivikestega. Lisaks vahealused, toestus ja kõige ajamahukamad on käsitööna valmivad suhkrulilledest kaunistused, mis valmistatakse kroonleht kroonlehe haaval pikkade tundide jooksul. Kui tordil on veidikenegi erilisem sisu, siis on mõistetavalt kohe ka kallim tooraine. See on tort, kuhu tordimeister on pannud oma hinge ja armastuse – see on just Teile valmistatud personaalne tort.

Kui kõik detailid on tordimeistriga kenasti läbi räägitud, siis võite rahuliku südamega oma pulmi nautida ja ei pea muretsema, kas ja kuidas tort õigeks ajaks lauale jõuab. Ta lihtsalt jõuab ja just see õige ning Teie oma!

Millal tuleb tellimus pulmatordile esitada, et see ei jääks viimasele hetkele?

Kuna tegemist on väga tähtsa sündmusega ja mõlemad osapooled soovivad võimalikku parimat tulemust, siis mida varem, seda parem. Seda just seepärast , et jääks aega arutada ja suhelda tegijatel kliendiga. Viimane aeg soovist märku anda on nädal aega enne sündmust.

Palun andke teavet, kuidas huvilised Teid leida võivad ja kuidas Teie 2018. aasta tööplaan välja näeb. Kas seal on veel mõned vabad ajad, kui noorpaar soovib just Sirtsu Tortidele oma tellimuse esitada?

Kuna ma alles jaanuaris avasin pulmatortide tellimise uueks hooajaks, siis hetkel veel natuke vabasid aegasid on. Selle suve populaarne kuupäev 18. august 2018 sai kiiresti täis broneeritud. Pruutpaarid, kellele sobib Kesk-Eesti kant, võivad julgelt kirjutada. Kõige lihtsamalt jõuavad minuni tellimused Facebooki teel lehelt Sirtsu Tordid.

Pulmakorraldajana julgen soovitada kõigile noorpaaridele olla julgemad ja usaldama tordimeistreid, sest enamikul neist on pikaajalised kogemused ja te võite olla kindlad, et pulmapäeva kulminatsioon – Teie tort saab olema just Teile isikupärane ja loomulikult ka maitsev!