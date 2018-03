Imeilusa looduse ja sooja päikesega pulmad Itaalias!

Südamemaja pulmakorraldusagentuuri poole pöörduvad igal aastal pärast jõulupühade ajal kihlumist päris paljud noorpaarid, kes soovivad imeilusat abielutseremooniat või pulmapidu pidada Eestist eemal, kus on garanteeritud päikesesoe ja eksootika.

Sageli on nende soovide aluseks just asjaolu, et noorpaar on käinud Eestis mitmete sõprade pulmas ning näinud, et pulmapidu on ikka ühes või teises võtmes mingitel hetkedel kordunud või siis on keset suve tulnud pulmapidu asjaolude sunnil vihmasajus pidada. Ja nii on just neil noorpaaridel kujunenud nägemus, et nemad tahaksid oma pulmapeo puhul pakkuda kas midagi täiesti erinevat või siis olla kindlad, et nende pulmapäev on 100% päikseline või on siin ka väike privaatsusesoov. Nimelt on Eestis viimastel aastatel üsna levinud vastuvõtupulma stiil, kus noorpaar kutsub tseremooniale ja sellele järgnevale vastuvõtule vaid kõige lähedasemad. Pulmakorraldaja pilgu läbi võin kinnitada, et neis vastuvõtustiilis pulmades, kus on sageli külalisi vaid 10–20 inimest, on ääretult ülevoolavad soojad tundehetked, kus noorpaar on koos vaid kõige kallimatega, kõige lähedasematega ning see olukord annab kõigile vabaduse, laheduse olla nemad ise.

Noorpaarid on kõik erinevad ja paaril viimasel aastal on ette tulnud ka selliseid noorpaare, kes soovivad täiesti privaatselt, st. ainult kahekesi nautida tseremooniat ja siis hiljem pidulikku privaatset pulmasööki-jooki.

Tänane reaalsus Eestis on selline, et päikesepulmi saab Eestis pidada vaid napp kolm kuud, kui sedagi. Südamemaja agentuur saab täna rõõmsalt välja hõisata, et meil on oma inimene Itaalias, kes võtab korralduse enda kanda. Nüüd on aga igal soovijal võimalus veeta oma elu ilusaim päev päikselises Itaalias, kus päike ja kaunis looduskeskkond on sajaga garanteeritud. Mida veel paremat tahta?