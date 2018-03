Lülitite ja pistikupesade kvaliteedi määrab kasutajasõbralikkus ja disain

Elektrilülitite ja pistikupesade valik eri tootjatelt on kaubanduses lai, kuid peale välimuse ja materjali eristuvad parimad tooted just kasutajasõbralikkuse ja kvaliteedi poolest. Kuidas selles kirevas valikus orienteeruda ning millised omadused on lülitite ja pistikupesade juures veel olulised, räägivad Schneider Electric Eesti ASi tootespetsialist Ivar Mölder ja ASi Esvika Elekter müügikonsultant Marek Paal.

Vähemtuntud tootjate soodsama hinnaga toodete suurim miinus on paraku sageli aeglasem ja vaevarikas paigaldus. Visuaalselt kena toode võib osutuda keerukaks ja aeganõudvaks paigaldada, mistõttu on tõenäoline, et paigaldaja tulevikus selle tootja/müüja valikuid pigem ei eelista. Siinkohal tasub mõelda, et on oluline ajaline (ja ka rahaline) vahe, kas ehitusfirma saab elektripaigaldised seina ühe või hoopis kolme päevaga.

Järgmine oluline kvaliteedinäitaja on paigaldussüsteemi nii-öelda toosi sisse mahutamine ehk kas pesade kaabliühendused asetsevad süsteemi külgedel või taga. Mugavuse seisukohast vaadatuna on kindlasti parem suruda lüliti pessa külgedel asetseva kaabliühenduse puhul, sest kaablid kipuvad olema veidi jäigad ja lülitite taga puudub nende jaoks sageli piisav ruum. Maailmas hinnatud rahvusvahelise tootja Schneider Electricu Saksamaal asuvas Merteni tehases toodetud elektripaigaldussarjadel on kõigil kaabliühendused pesade külgedel. Külgedel paiknevad ühendused on elektrikute seas hinnatud, kuna see lihtsustab oluliselt pistikupesade ja lülitite paigaldusprotsessi.

Paigalduslahendusi on erinevat tüüpi, näiteks ühendatakse pistikupesad kruvi- või vedruklemmi abil. Enamasti tehakse valik vastavalt paigaldaja maitsele – harilikult eelistavad vanema koolkonna elektrikud kruviklemme, nooremad aga pigem vedruklemme. Viimane on nende toodete puhul trendiks, sest vedruklemmide paigalduskiirus on suurem. Samuti tasub eelistada vedruklemmidega pistikupesi juhul, kui tegemist on suure vibratsiooniga keskkonnaga nagu tehase- ja tootmishooned. Põhjus on lihtne – vedruklemmidel püsib pinge paremini peal ja vibratsioon ei kahjust neid ega logista lahti. Kruviklemmid aga seevastu kipuvad ebastabiilses keskkonnas lahti vibreerima, põhjustades sädelust, tahma ja lõpuks ka lühiseid.

Paigaldajasõbralikkus algab tegelikult juba toote pakendamisest. Sadu ja tuhandeid lüliteid ning pistikupesi paigaldava töömehe jaoks on oluline, et tooteid on mugav pakendist välja võtta. Lihtsalt ja kiirelt kilest või pappkarbist kättesaadav toode on üks esimesi silmaga nähtavaid kvaliteetsarja tunnuseid. Kindlasti peab olema lülitit või pistikupesa lihtne tehtud paigaldustoosi suruda: see peab jääma tugevalt paika ning lüliti ja avause vahele ei tohi jääda paigaldamisel inetuid vahesid.

Kasutaja ja omaniku jaoks on loomulikult esmatähtis lüliti disain – selle värv, kuju, ümarad või kandilised nurgad, suurus ja materjal, milleks võib olla nii plast, puit, metall kui ka klaas. Suure kontorihoone ehitamisel aga kasutatakse tuhandeid elektripistikupesi ja lüliteid, siis muidugi mängivad olulist rolli ka toote hind ning vastupidavus. Ehitusfirma ja toote paigaldajate jaoks on aga kõige olulisem kiire ja lihtne installatsioon.

Uued trendid pistikupesade ja lülitite maailmas

Täna ei pea enam muretsema, et paigaldatud lülitid ja pistikupesad aja kulgedes värvi muudavad või sootuks murenevad, sest tooted on muutunud UV-kindlaks. Selline toode ei kolletu, pole jäigast materjalist ega lagune. Samuti on oluline meeles pidada, et kvaliteetne toode on valmistatud keskkonnasõbralikult ning selle kohta on tootjal ja müüjal olemas Euroopa Liidu standarditele vastavad sertifikaadid.

Moes on detailirohkus ja põnev disain ka lülitite ja pistikupesade maailmas. Iga kvaliteetne tootesari pakub nii lihtsamaid põhitoonides tooteid kui ka luksuslikke ja põnevamaid lahendusi nagu erksad värvid, mitmevärvilised tooted, eksklusiivsed ja põnevad materjalivalikud, sealhulgas erinevad naturaalsed materjalid nagu klaas, metall, puit ja kivi. Tänapäevased tootesarjad võimaldavad tehtud valikuid hiljem uuendada või muuta, kuna paljude tootjate valikus on võimalused vahetada süsteemide raame või lülitusnuppe hiljem sama tooteperekonna teiste võimaluste ja valikute vastu. Ka siin on kvaliteet oluliseks märksõnaks – kvaliteet tähendab, et toote eemaldamine seinast ei nõua tööriistu, vaid see käib lihtsalt ja kiirelt. Tehniliselt on võimalik lahendada ka keerukamaid disainilahendusi, näiteks klaasseina puhul, kuhu pole võimalik kaableid paigaldada, lisatakse valgusti juurde „vastuvõtja“ ning klaasile kleebitakse juhtmevaba lüliti ehk „saatja“.

Elektripaigaldised on sarnaselt muude seadmetega läinud kaasa nutitrendidega ning nii on ka lüliteid võimalik nutitelefoni kaudu juhtida. Lambilüliteid, sealhulgas ka uusi LED-lampe, saab reguleerida ehk dimmerdada kas nutirakenduse abil või otse seadmelt. Targa maja lahenduste automaatikasse lisades saab automaatselt juhtida erinevaid seadmeid alates lülititest ja pistikupesadest signalisatsioonini. Uuemad tooted on varustatud ka näiteks USB-laadimisavadega.