Pulmakorralduse tüviteemad ja orienteeriv ajagraafik

Tiia Tamberg

www.sydamemaja.ee

www.facebook.com/Sydamemaja.ee

Eestimaa suvi on väga lühike ja lisaks ka veel heitliku meelega, seega tuleb juba talvel või esimeste kevade märkide ilmumisel looduses hakata tegema ettevalmistusi pulmadeks, kui on plaan abielluda 2018. aasta suvel.

Varakult peo planeerimist alustada on tark seepärast, et veel täna on võimalik valida paljude erinevate teenusepakkujate vahel. Minu pulmakorraldustöös tuleb üha enam ette olukordi, kus noorpaarid valmistuvad pulmadeks aasta jagu aega ette. Selline pulmakorraldus ongi aga väga tavaline mujal maailmas, kus ongi ainuvõimalik vaid pikk planeerimistöö, sest laulatuste puhul on kirikud pikalt ette broneeritud. Neid noorpaare, kes Eestis teevad samamoodi, kiidan ma südamest, sest pulmapidu koosneb 40 erinevast segmendist ning pika ajavaruga saab ilma kiirustamata kokku panna põhjaliku ülesehitusega pulmapeo.

Kui pulmapeoni on aega vähe, võib tekkida olukordi, kus häid valikuid ei ole ja noorpaarile endale on ka see olukord paras katsumus, kui kõike peab tegema kiiruga. Pulmakorraldus on vabalt teine töökoht oma töö kõrvalt.

Siinkohal saab aidata pulmakorraldaja, kel on tagataskust võtta suur kogemustepagas.

Stardime, aga millega on kõige kiirem?

Tänasel päeval on palju erinevaid võimalusi oma abielu registreerimiseks.

Esimese asjana ei pea kohe tormama perekonnaseisuameti ukse taha, vaid peate omavahel läbi arutama, missugust tseremooniavormi te soovite:

– Kiriklikku laulatust

– Perekonnaseisuametis registreerimist

– Pidulikku tseremooniat peokohas

– Notari juures sõlmitud abielu

Kui see teema on selgeks vaieldud või räägitud, siis tulebki kas tulla pulmakorraldaja vastuvõtule, kes aitab kõike õiges järjekorras teha, või siis ise vastavalt soovile vastavat ametit külastada. Kui alustada valest otsast, siis hiljem enam midagi muuta ei saa.

Pidulikku tseremooniat Harjumaal ja väljaspool Harjumaad teostab ka Tallinna perekonnaseisuamet ja sellekohane link infoga on siin: http://www.tallinn.ee/Teenus-Pidulik-abielu-solmimine

Avaldusi saab esitada perekonnaseisuametitele uue seaduse kohaselt kuus kuud enne pulmi. Kui aga stardite kogu korraldusepoolega juba talvel ja peate üles laduma pulmapeo vundamendi – broneerima peokoha, pulmavanema, ansambli, catering’i, siis on vaja teada, kes viib läbi tseremoonia. Kui annate avaldused sisse kuus kuud enne pulmi, st kui juulis on pulmad, siis avalduse peate esitama jaanuaris.

Näiteks Tallinna perekonnaseisuameti tseremooniameistrid käivad ka väljaspool oma ruume pidulikke abielu registreerimisi tegemas, aga kõikides maakondades see nii ei ole.

Siis saate minna ükskõik missuguse notari juurde ja endale sobiv päev ning kellaaeg välja valida, et riiklik akt notaris teostada. Ja hiljem peokohas teile sobival päeval ja kellaajal saab iga pulmakorraldaja Teile pakkuda sõrmusetseremooniameistrit piduliku ürituse läbiviimiseks.

Samas on pulmakorraldajatel võimalik peokohta või ükskõik kuhu looduskaunisse kohta kutsuda tseremoonia­meistreid, näiteks kaplaneid, kellel on õigus riiklikke abieluakte sõlmida. Ka kirikuõpetajad käivad laulatusi läbi viimas väljaspool kirikut.

Pärast edukat starti, mis on järgmine vajalik tegevus?

Järgmiseks on peo kõige kiiremad võtmeteemad peokoht – kas see on linnas või maakohas – ja toitlustaja valik. Samuti peo juht ja kui on valitud tseremoonia väljaspool perekonnaseisuametit, siis kes viib läbi piduliku abielu tseremoonia. Samuti pole ilma muusikata ükski pidu mingi pidu ja selles osas on lai valik, kas pulmamuusikat teeb ansambel või DJ.