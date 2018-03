Ärihoone küttesüsteemi valikul lähtuda tõhususe kõrval multifunktsionaalsusest

Energiahindade tõusu valguses on hoonete planeerimisel aina olulisem valida küttesüsteem, mis tasub ära nii täna kui ka aastate pärast. Seega on ainuõige teha otsus sellise küttesüsteemi kasuks, mis ühendab erinevad kütteallikad sujuvalt ühtsesse võrku, on jälgitav igal ajahetkel ning annab statistikat kulude kohta. Täpsemalt räägib Vaillanti soojuspumpade ametlik esindaja Eestis, Maasoojus OÜ juhatuse liige Toomas Tiirmann.

Saksa ettevõtte Vaillant toodang ja areng on inspireeritud inimestest ning nende vajadustest, sidudes mugavalt erinevad kütte-, vee-, kliima- ja ventilatsioonisüsteemid ühtse juhtimise alla. Oma kuludel silma peal hoidmiseks ei pea enam minema katlamajja, vaid kõiki toimingud saab vaadata mugavalt nutiseadmest. Nii saab mõne klikiga jälgida, milline on soojuspumba elektrikulu graafiliselt päevade, tundide ja kuude lõikes kilovattides nii numbrilisel kui ka graafilisel kujul, ning juhtida kütte- ja tarbevee temperatuure, režiime ja ventilaatori seadeid vastavalt vajadusele. Kogu automaatika on väga lihtsalt käsitletav ning seadistada on võimalik temperatuure suve- ja talverežiimiks või samuti öiseks ja päevaseks, hoonest eemal olemise ajaks või peoks.

Erinevalt teistest õhk-vesi-soojuspumpadest sulatab Vaillanti pumba õues olevat osa maksimaalselt kaks korda ööpäevas, kulutades sellele oluliselt vähem elektrienergiat. Saladus on seadme kondenseerumispunkti asukohas, mis paigaldatud nii, et kondenseerumisoht on viidud miinimumini. Samuti on Vaillanti soojuspumbad võimelised tegema aktiivjahutust ehk maja jahutades suunatakse üleliigne soojus ventilatsioonist, põrandaküttest, jahutuspulgast maakontuuri ja talvel saab seda taas kütteks kasutada.

Vaillanti puhul on tegemist üle 140aastase kogemusega perefirmaga, kelle soojuspumba kohta saab ainsana maailmas öelda „Made in Germany”, kuna kõik pumba komponendid on tõepoolest Saksamaal valmistatud ja kokku pandud. Vaillanti tunnuseks on, et enne põhjalikku katsetamist ja iga toote eraldi testimist seda tehasest välja ei lubata. Esirinnas aga pole ettevõte mitte ainult oma toodete kvaliteedi, vaid ka innovatsiooni poolest. Vaillanti ainulaadne GreenIQ automaatika õpib tundma maja ja loob ise hoones oleva niiskuse ja nii sisemiste kui ka väliste tegurite järgi optimaalseima küttegraafiku.

Millest küttesüsteemi valikut alustada?

Uue maja puhul on tõhusa küttesüsteemi saavutamiseks kõige mõistlikum koostada esmalt hästi läbimõeldud kütteprojekt ning olla valmis pigem alguses veidi rohkem rahaliselt panustama, säästes hilisemate küttekulude pealt rohkem. Kütteprojekt ei ole tüüpprojekt ega niisama põrandasse pandud toru, vaid spetsialistide poolt välja töötatud just selle hoone jaoks parim lahendus. Soojuspumba valik oleneb maja soojustusest, akende arvust ja suurusest. Eesmärgiks on, et igas tsoonis oleksid kõik temperatuurid õiged ning üldine energiakulu võimalikult madal.

Hoonete renoveerimisest rääkides on selgunud, et umbes 90% klientidest on veendumusel, et nende majad on hästi soojustatud ning energia suures kulus on süüdi küttesüsteem. Ükskõik, kui ilusat juttu müügimees ajab, tuleks enne soojuspumba ostulepingule alla kirjutamist kutsuma kohale tehnik, kes määrab, kas hoone soojustus on piisav, valitud soojuspump sobilik ning torud õigesti mõõdistatud. Soojuspump pole triikraud, mis kodus lihtsalt seinakontakti pistetakse.

Pumpade andmevahetus oma sotsiaalvõrgustikus

Küttesüsteemi paigaldus või vaheldus ei lõpe Vaillanti kliendi jaoks pelgalt soojuspumba ostuga. Sellele järgneb hooldus- ja järelevalveteenus, mis sisaldab nii paigaldaja- kui ka tootjapoolset pumba jälgimist interneti kaudu. Kui soojuspump peaks hakkama andma häiret, kontrollivad Maasoojus OÜ tehnikud seda esmalt kaugjälgitava mooduli kaudu ning tulevad vajadusel – näiteks kui on vaja puhastada mudafiltreid või ilmneb mõni tõrge – kohale. Selleks peavad aga kliendid lubama edastada oma soojuspumba andmed Vaillanti turvatud internetiserverisse.

Lisaks on Vaillant loonud niinimetatud soojuspumpade sotsiaalvõrgustiku, kus need omavahel suheldes saadavad anda üksteisele nõu efektiivsuse kohta. Täna on omavahel rakendustega ühendatud 150 000 soojuspumpa, mis algoritmide kaudu leiavad võrgust endaga sarnased hooned ja süsteemid ning suudavad n-ö õpetada teisi oma kogemuste põhiselt tõhusamalt töötama.

Vaillanti soojuspumpadel on kuni 10aastane kompressori garantii ning teistel osadel kaheaastane täisgarantii. Lisaks garanteeritakse kuni 20aastane varuosade kättesaadavus.

Vaillanti eesmärk on, et soojuspump peab vastu pidama kuni 25 aastat.

www.maasoojus.ee