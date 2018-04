Päev merel on sada korda parem kui parim päev kontoris

Kommentaarid KLIENTIDELT

Lea Siimsen

Fakto Auto AS

„Olles juba üle 25 aasta korraldanud firma jõulupidusid, otsin alati selleks uusi kohti. Seekord valisime Sunline Cruise’i auriku. Herkki Haldre on põneva ja nobeda jutuga, pikib oma jutu sisse infot meresõitudest ja mereajaloost. Tähtis on ka uudsuse võlu, sest mitte kõik meie töötajad pole mereinimesed ning paadi loksumine, Tallinna nägemine mere poolt ja tuttavate sihtmärkide otsimine oli omaette elamus. Alus igati sobilik pidamaks pidusid õhtusöögi ja tantsuga. Perenaine koostas vastavalt soovidele menüü ja toidud olid väga maitsvad. Suur pluss on ka see, et olemas on meelelahutusprogrammi valik.

Sunline Cruise Co meeskond on tore ja sõbralik ning mis merel peamine – usaldusväärne!“

Aleksandra Povare

Läti sündmuste korraldaja 3K Management projektijuht

“Eelmisel aastal otsisime sündmuste korraldajana võimalust pakkuda suure rahvusvahelise projekti külalistele midagi täiesti erilist ning leidsime fantastilise teenuse Eesti Sunlines Cruises Co’lt. Sõidutasime külalisi üle kogu maailma autentse vanaaegse laevaga ning nad olid väga vaimustatud! Pean kiitma Sunlines Cruises’i ja Herkki Haldre vastutulelikkust ja paindlikkust, sest nad tulid kaasa kõigi meie ideede ja ka viimasel hetkel toimunud muudatustega, et pakkuda külalistele kõrgeimal tasemel teenindust, oli selleks siis mööblivahetus või erimenüü. Kogemus oli suurepärane, mõistsime üksteist väga hästi ja oma osa on kindlasti selles Herkki Haldrel kui väga heal suhtlejal ning põneval persoonil. Samuti pean kiitma kruiisidel pakutava toidu kvaliteeti – see on lihtsalt äärmisel maitsev. Täna jätkame nendega aktiivset koostööd ning loodan, et seda jätkub veel kauaks!“