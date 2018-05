Kuidas valida oma majale sobivat fassaadi?

Iga maja silmapaistvaim osa on fassaad, mis ideaalis peaks olema terve ja puhas ning kaunistama kogu hoonet. Kuid kuidas teha õige valik enda maja puhul? Juhtnööre jagab ja erinevatest trendidest räägib siseviimistlusmaterjalide ja fassaadikattematerjalide müüja Vivarec OÜ fassaadide projektijuht Marju Noormets.

Kindlasti ei ole fassaadi ülesanne olla pelgalt kaunis, vaid kaitsta maja välistest ilmastikumõjudest tulenevate ohtude eest. Vivarec OÜ tegeleb fassaadimaterjalidega, mida paigaldatakse ventileeritava ehk tuulduva fassaadi põhimõttel. See tähendab, et fassaadipaneeli ja konstruktsiooni vahele jääb õhkvahe. Tuulduval fassaadil on võrreldes mittetuulduva fassaadiga mitmeid eeliseid, millest kõige olulisem on hoone sisekliima parandamine: talvisel ajal hoiab tuulduv fassaad hoone soojana ja suvel jahutab. Samuti pääseb hoonest õhkvahe kaudu välja niiskus, vältides majas hallituse teket. Lisaks on tuulduvate fassaadidega hoonete seinad paremate akustiliste omadustega.

Esimese asjana tasub kindlasti tähelepanu pöörata materjali vastupidavusele. Vastupidav materjal on enamasti küll kallim, kuid arvestades hilisemaid hoolduskulusid või isegi vajadust väljavahetamiseks, tuleb kokkuvõttes soodsam. Lisaks on enda maja ehitamise või remontimise juures kahtlemata väga oluline see, et materjal omanikele meeldiks. Maja fassaad pole ju kergesti eemaldatav mööbel, vaid jääb elanikega aastateks.

Materjalide trendidest rääkides on populaarseimad soodsamas hinnaklassis olevad tsementkiudpaneelid Equitone Tectiva. Nende looduskivi või betooni meenutav välimus sobib hästi kokku meie looduse värvidega. Eramute puhul kasutatakse sageli krohvipinna ilmestamiseks naturaalse puiduspooniga kaetud Prodema kõrgsurvelaminaatpaneele, mis on vastupidav alternatiiv fassaadivineerile. Kui rahakott Prodema-paneeli välja ei kannata, siis on heaks alternatiiviks kõrgsurvelaminaat, mille muster on trükitud. Pakume kvaliteetseid Austria tootja Fundermax paneele, mille laiast mustrite ja toonide valikust leiab igaüks oma lemmiku. Kõrgsurvelaminaatpaneelid on väga vastupidavad ning hooldusvabad aastakümneteks.

Spikker: siledamat pinda on lihtsam hooldada

Materjalide head ja vead sõltuvad sellest, mida inimesed tahavad ja mis neile meeldib. See, mis ühele tundub veana, on teise jaoks põnev – näiteks naturaalse betooni väljendusrikas pind võib sõltuvalt inimesest tunduda kas ilusa ja põnevana või lihtsalt mittekvaliteetse praakmaterjalina. Lisaks on muidugi materjalid oma olemuselt tugevamad ja hapramad. Keraamiline plaat on sisuliselt igavene, kuid siiski habras. Kõrgsurvelaminaati on lihtne paigaldada, mustrite ja värvitoonide valik on lõputu, kuid oma olemuselt võib see tunduda naturaalsete materjalide austajatele liiga tehislikuna.

Mida siledam on fassaadi pind, seda lihtsam on seda hooldada. Seejuures leidub tooteid, millel on nn isepuhastumise võime – keraamilised plaadid, mille pinnale on kantud enne põletamist titaandioksiid. Näiteks keraamiliste fassaadikatete tootja Agrob Buchtali KeraTwin ja KerAion plaatidel on HT-kate – pinnale moodustub veekiht ning mustus uhutakse vihmaga alla. Töötlus muudab plaadid antibakteriaalseteks, takistab mikroorganismide – bakterite ja seente – teket. KeraTwin keraamilised plaadid on unikaalsed ka seetõttu, et neid on lihtne eemaldada ja siis jälle tagasi panna. See võimaldab hõlpsasti hooldada fassaadi taga olevaid juhtmeid ilma kattematerjali lõhkumata.