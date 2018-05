Kuidas sisustada oma kodu kerge vaeva ja soodsa hinnaga?

Majaehitus on aeganõudev protsess, mis ei lõppe aga kaugeltki sellega, kui uksed-aknad on ees ning põrandad maas. Sisekujundus ja ruumidesse mööbli otsimine võib osutuda sama keeruliseks. Sisustusparadiis.ee juht Lauri Nõukas annab nõu, kuidas nutikalt kodu sisustada, ja räägib tänastest trendidest erinevate ruumide kujundamisel.

Sisustuse tarnija valimisel tuleks vaadata, kui suurt valikut ja milliste tootjate kaupa müüja pakub. Parim lahendus on, kui olemas on mööbel esikust ja õuemööblist kuni vannitoa ja pehme mööblini. Lisaks võiks olla võimalus tellida erilahendusi – näiteks kui soovite, et valitud diivan oleks veidi laiem või teistsuguse kangaga. Personaalne lähenemine on parima klienditeeninduse alus.

Kõige lihtsam ja kiirem variant kodu kujundamiseks on valida kogu sisustus ühe müüja juurest, hoides niiviisi kokku aega mööbli, vaipade, kardinate ja sisustusdetailide valimisel ning saades paremat hinda suure tellimuse ja transpordikulude pealt. Sisustusparadiis kergendab oma klientide elu ka selle võrra, et lisaks transpordi organiseerimisele aitavad töömehed mööbli ka tuppa tõsta ning kokku panna. Samuti on võimalik ettevõtte kaudu utiliseerida vana mööblit ja pakendeid.

Magamistoa troon on voodi

Magamistubade disaini vaadates võib öelda, et moes on pigem suuremad toad, kuhu mahuvad lisaks voodile ka riidekapp, öökapikesed ning tugitool lugemiseks. Läbi aastate on suurim trend kontinentaalvoodi ehk jenkki-voodi. Tegemist on mugavust hindavatele inimestele loodud vastupidava, ilusa ja praktilise magamisasemega, kus on tõesti hea magada. Kellel kontinentaalvoodi jaoks ruumi napib, see eelistab lahtikäivat voodit, mille all on panipaik või sahtlid. Muidugi on klientidele väga oluline ka erimõõduliste madratsite tellimise võimalus.

Kui magamistoa tapeedi- ja mööblivärvideks on enamasti rahulikud ja pastelsed toonid, siis väikeseks põnevuseks ja aktsendi loomiseks on hea lisada särtsu pisikeste nutikate detailidega. Värvikirev lillevaas aknalaual, kaunis loodusmaal seinal või retrostiilis äratuskell öökapil on just see, mis annab teie magamistoale oma näo.