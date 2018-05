Lõpp tüütutele Exceli tabelitele https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180521/BOOK01/180529951/AR/0/AR-180529951.jpg Ärianalüüsi tarkvara annab selge ja arusaadava ülevaate, kuidas ettevõte saaks rohkem teenida ja vähem kulutada. MS Power BI on võimekas visualiseerimise ja andmeanalüüsi tööriist, mida on lihtne kasutusele võtta ning kasutada. Enamikul ettevõtetel aitab see oluliselt vähendada aeganõudvaid ja korduvaid tööprotsesse andmete töötlemisel ja aruannete koostamisel. Power BI taga on miljoneid aktiivseid kasutajaid, kes aitavad pidevalt tarkvara edasi arendada ning selle kasutusvõimalusi veelgi avardada.

Suur hulk võimalusi on kasutaja käsutuses juba tasuta versioonis. Pro litsentsi kuutasu: 10 € kasutaja kohta. Vaata lisaks: powerbi.microsoft.com Millist kasu ärianalüüs päriselus pakub? Kasutajad on välja toonud 4 peamist rühma: •kiirem ja täpsem aruannete loomine, analüüs ja planeerimine •parem andmete kvaliteet ja paremad äriotsused •suurem efektiivsus, klientide ja töötajate rahulolu ning konkurentsivõime •kulude kokkuhoid ja suurem käive Suurest hulgast andmetest paremate ülevaadete saamiseks ning seoste äratundmiseks on vaja tarkvara, mis võimaldab kasutajal koondada andmeid erinevatest allikatest, k.a ettevõttevälistest. Eelis, mida ärianalüüs pakub, on parem arusaam nendest jõududest, mis mõjutavad ettevõtet ning aitavad saadud teadmiste alusel vastu võtta paremaid otsuseid. Mida parem juurdepääs on inimestel oma tööks vajalikele andmetele, seda suuremat väärtust ettevõte sellest saab. Arvestades asjakohast reaalajas teavet, saavad töötajad teha kindlatel andmetel põhinevaid informeeritud otsuseid, mis mõjutavad positiivselt ettevõtte lõpptulemust. Information Buildersi (USA) asepresident dr Rado Kotorov

