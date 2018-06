Tähelepanu: Grillfest on nauding, mis tekitab tugevat sõltuvust!

Hea Toidu Festival - Grillfest on juba aastakümneid Eesti suve ja rahvaliku toidukultuuri lahutamatu osa.

Tõeline eestlane käib igal aastal Grillfestil! Eesti mees Ivan Orav süütas juba 1999.aastal Haapsalus esimese Grillfesti grillitule. "Pätsu ajal oli koguilmale teada, et eestlane oskab suve hakul rõõmustada ja pidu pidada nii, et pole aega töödki teha. Seda kommet on Grillfest hoidnud au sees tänaseni ja jäägu see nõndaviisi ka kestma! Kui käed on terved, siis saab sööki suhu panna ja kui jalad liiguvad, siis saab tantsu lüüa. Elagu Eesti, kohtumiseni Grillfestil!

Mitmeid kordi on Grillfesti korraldajatelt küsitud, et milles on selle festivali fenomen, et pea 20 aastakümmet asutamisest grillfestimine nii popp on? Vastus on lihte: eestlane on grillirahvas ja igaühes meis elab väike grillfest. Niipea kui kevad saabub, on kohe vaja hakata grillima ja kui ise ei viitsi või ei oska, aga süüa tahab hästi ja põnevalt ju igaüks, siis ongi aeg sammud Grillfestile seada. Pea kahe aastakümne jooksul on vist vähe eestlasi, kes seda festivali väisanud ei ole ja kui ongi veel mõni, siis nüüd on aeg ja võimalus see viga parandada!

Ka vege ja ka muude ajas muutuvate trendiroogade pakkujad on sel aastal Grillfestil kohal, siis Eesti lihalippu hoiavad kõrgel ikka riigi parimad lihaküpsetajad, kes pakuvad tõepoolest elamusi igaühele keda liha vähegi isutab: Liivimaa Lihaveis, Big Green Egg restoranid, Sheriff Saloon Pärnust ja Tartust, Türi Pritsumehed, Läti kuulsaim fuudtrakk, Kert Pae liharestoran, Pärnu jahimehed ulukilihaga, suurtootjate Rakvere LK, Maks&Moorits, Nõo ja Karni liharestoranid, Armeenia lihakogukonna liidrid ja väga mitmed teised suured ja väikesed tegijad. Seda loetelu võiks jätkata pikalt, aga mõistlik on tulla kohale ja kogu toredus ise järele proovida!

Grillimiseni! Auris Rätsep Grillfesti korraldajate nimel aastast 1999