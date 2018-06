Grillfestile maiustama!

https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180604/BOOK01/180609929/AR/0/AR-180609929.jpg

Grillfest on teada tuntud grillisõprade maitsemeka, kus silm puhkab uhkel grillitehnikal ja maitsemeel saab kosutust nii traditsioonilistest kui uutest maitsetest.

Selle aasta festivalil on esindatud lisaks soolase toidu pakkujatele ka mitmed magusatootjad. Uueks tulijaks Grillfestil on Eesti Grilliliidu värske liige Maxima, kes pakub oma kaubamärgilt Meistrite Kvaliteet võimalust suu magusaks teha. Millised maitsed on esindatud, sellest räägib Meistrite Kvaliteedi juht Jelena Hakman.

Kui pisut veel teadmisi jagada, siis kokku on meil üle Eesti 14 tsehhi. Kui pisut veel teadmisi jagada, siis kokku on meil üle Eesti 14 tsehhi.

Kuidas sündis ühel Eesti suurimal jaeketil Maxima mõte grillfestivalist osa võtta? Grillfest on meil mõttes olnud juba pikemat aega ja selleks, et toidusõpradele lähemal olla, astusime ka Grilliliidu liikmeks, sest grillimine teadagi on ju püha ja peaaegu iga eestlase kohustuslik tegevus! Grillfesti näol on tegemist toiduvaldkonnas ühe olulise sündmusega, mis toob üle Eesti kokku arvukalt külastajaid ja pakub rikkalikku kulinaarset elamust. Just külastajate rohkus, võimalus rahva keskel olla ja pakkuda kohaletulnutele võimalust meie kaubamärgiga lähemalt tuttavaks saada, saigi meie jaoks kõige kõnekamaks argumendiks, mis meid juuni algul suvepealinna toob. Samuti on festival mõnus pikendus Maxima 14. tegutsemisaasta täitumisele. Siit sündis ka mõte sünnipäevalisena tuua Grillfestile magusavalik.

Kas valmistate kohapeal magusat või toote kohale valmistoodangu? Tõsi, meil on Pärnus asuvas Maxima hüpermarketis oma kulinaariatsehh, kus valmistame kogu valiku, millega Grillfestil väljas oleme. Kui pisut veel teadmisi jagada, siis kokku on meil üle Eesti 14 tsehhi. Neis valmistame nii meie kauplustes leitavat Meistrite Kvaliteedi märgisega lihatooteid kui ka torte ja kooke. Mul on väga hea meel, et tuleme suvepealinna grillisõprade juurde magusa vahepalaga, sest kui talveperioodil armastame peale soolast suutäit traditsiooniliselt ka magusat, siis miks peaks suvine aeg kuidagi teisiti mööduma? Meil on millega külalisi üllatada ja kindlasti eristume teistest müüjatest just sellepoolest, et pakume sellel festivalil vaid magusat. Igapäevaselt leiab Meistrite Kvaliteedilt küll maitsestatud lihatooteid, salateid, torte ja desserte, kuid Grillfestivalil oleme tõepoolest väljas vaid meie valmistatud dessertide ja kergete salatitega.