Liginullenergiahoonete võlusõna on õhutihedus

Energiasäästliku hoone võtmesõna number üks on õhutihedus: selliselt ehitatud hooned aitavad märkimisväärselt vähendada hoone energiatarbimist ning täidavad sedakaudu liginullenergia standardit kõige ökonoomsemal viisil.

Olgugi et need nõuded on olnud teada juba tükk aega, hakatakse tegelikku olukorda analüüsima alles nüüd, kui tähtajad juba ukse ees. Esile on kerkinud kolm järgmist peatähtsat küsimust. Mida liginullenergia nõude täitmine tegelikult tähendab? Mida on vaja selleks ehituses muuta? Kuidas see mõjutab ehituse hinda?

Tasub meeles pidada, et kõikidel eelmainitud uute nõuete järgi ehitatavatel majadel on üks ühine nimetaja: soovitud tulemuse saavutamiseks peavad kõik need hooned olema õhutihedad. Õhutihedus väldib soojakadude leket ümbritsevasse keskkonda ja võimaldab olulisel määral vähendada hoone energiatarbimist. Kõige suuremad soojakaod on tihtipeale seotud akendega: nii akna enda valmistamise kvaliteediga (näiteks milliseid klaaspakette kasutatakse ja kuidas need akna sees on isoleeritud) kui ka veelgi enam akna korrektse montaažiga ja selle ümbruse tihendamisega.

Veel väiksema energiavajadusega on nullenergiamaja, mis on passiivmaja edasiarendus. Kui passiivmajale paigaldada näiteks päikesepaneelid või tuulegeneraatorid, on võimalik saavutada eesmärk, et maja kasutamisel ei kulu rohkem energiat, kui hoone ise toota suudab.

Ehitisi saab vastavalt klassifikatsioonile jagada mitmeti. Näiteks madalenergiamaja kulutab poole vähem energiat kui standardmaja. See on korralikult soojustatud, uksed ja aknad on tehtud kvaliteetsest tihedast puidust ning tänu soojusvahetiga sundventilatsioonile on soojatarbimine poole väiksem.

Soudatight Hybrid on hübriidvariant Soudatight-sarja toodetest ja see on kasutatav nii sees kui väljas. Eritab väga vähe lenduvaid orgaanilisi ühendeid (emissiooniklass EC 1+ vastavalt GEV Emicode liigitusele). Seda vedelat toodet saab väga lihtsalt, kiiresti ja ökonoomselt peale kanda, et luua õhupidav ja veeaurukindel kaitsekile läbivatele avadele, liitekohtadele ning muudele pindadele, v. a katusekatted. Loob pinnale kuivamise järel elastse kaitsva vahekile, mis on väga hea aluspind värvi või krohvi alla.

Soudatight LQ kantakse ühendustele pintsli abil. Müügil on ka pihustatav versioon Soudatight SP , mida on mugav kasutada suurematel ehitustel ulatuslikemate ühenduste jaoks. Koos nende toodetega on suuremate pragude katmiseks komplektis ka sobilik geotekstiilist lõigatav materjal Soudal Geotextile membraan. Seda kasutatakse harilikult koos Soudatight LQ-ga.

Soudatight LQ on kõrgekvaliteetne kiududega tugevdatud polümeerne pasta, mis pärast kuivamist moodustab elastse õhu ja aurukindla membraani. Toode on kasutusvalmis ning tugevdatud kiududega, tänu millele sobib kuni 2 mm pragude hermetiseerimiseks. Tal on väga hea nake paljude poorsete materjalidega ja märja aluspinnaga, niisamuti on ta väga vastupidav ning elastne pärast kõvenemist. Pärast kuivamist ülekrohvitav ja -värvitav. Kasutatakse õhu ja aurukindla ühenduse saamiseks aknaühendustel, põranda ja seina, seina ja laevahelistel ühendustel ning katuseühendustel.

Õhukindlus peab olema tagatud ka sisetöödes

Peale nimetatud toodete on Soudalil veel eraldi tooterida sisetöödeks kasutatavatest õhukindlust tagavatest toodetest:

Krohvimine vastu aknapalet põhjustab väikesi rebendeid ja siduvuse kadu lühikese ajaga, mis halvendab õhupidavust. Selle vältimiseks on parim viis kasutada ülevärvitavat hermeetikut, millel on piisav liikumisvõime. Acryrub SWS on välja töötatud just selleks otstarbeks kasutamiseks: see on ainus akrüülhermeetik, mis vastab klassi 12.5 E-nõuetele. Toote CE tähis on F-EXT-INT-12.5E ning selle silaniseeritud akrüüli sidumisvõime PVC-ga on parem kui kõikidel teistel klassikalistel akrüülhermeetikutel.

VAPOURSEAL on kasutusvalmis plastoelastne ühekomponentne hermeetik-liim, mis põhineb uuenduslikel polüakrülaatidel. See on ette nähtud õhu- ja veeaurupidavuse tagamiseks ruumisisestes liitekohtades igat tüüpi aurutõkkekilede kasutamisel, isegi kui need on polüpropüleenist või polüetuleenist. Väga hästi siduv aurutõkkekihiga, mis on mineraalse materjali pinnal: tellis, betoon, tehasevalmidusega elemendid. Vapourseal on eriti sobiv puidust toodetud materjalide õhupidavuse tagamiseks puitkarkasshoonetes, näiteks vineerist aknapalede juures. Toode on lõhnatu, lahustivaba ja ilma plastifikaatorita.