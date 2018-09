Ka kõige kehvemast veest saab õigete seadmete abil puhta ja hea joogivee

Joogivee kvaliteet võib olla piirkonniti väga erinev – kraanist voolav vesi võib olla mädamunalõhnaline, pruunikas ehk raua-/mangaanirikas või katlakivi tekitav. Vee puhastamiseks on mitmeid meetodeid alates keemilisest kuni soola ja õhuga oksüdeerimiseni. Kuidas saab kõige kehvemast veest ohutult ja keemiavabalt puhta joogivee, selgitab veepuhastusseadmete müügi, paigalduse ja hooldusega tegeleva Ecoclean OÜ juhatuse liige Raul Raudsepp.

Ecoclean OÜ on ligi 7-aastase kogemusega veepuhastusseadmete müüja, paigaldaja ja hooldaja nii eramajadele ja korteritele kui ka tööstustele ning kontoritele. Ettevõte müüb ainult tuntud ja hinnatud Belgia, USA ja Saksamaa tootjate kvaliteetkaubamärke, eesmärgiga olla omas valdkonnas innovaatiline ja tuua klientideni kõige uuemad ning paremad tehnoloogid. Eelkõige on tegemist kliendikeskse seadmemüüjaga, kes müüb klientidele ainult vajaduspõhiseid ja keskkonnasõbralikke tooteid.

Paraku on aga sageli ehituskaupluste valikus müügil just keemia abil vett puhastavad seadmed, kuigi tervise nimel võiksime eelistada keemia- ja soolavabasid lahendusi. Uksest-uksele tehtava puhastusseadmete müügiga tasub olla samuti ettevaatlik, sest vahel näidatakse kodukülastuse käigus inimestele harilikku füüsikalist elektrolüüsi-katset, millega muutuvad vees nähtavaks ka head mineraalid. Samuti võtavad odavamad täielikku veepuhtust lubavad pöördosmoosseadmed veest tõepoolest ära kõik mineraalid, mis pole aga tervise seisukohalt sugugi hea, sest nii puhas vesi võtab enda tarbeks meie organsimist läbi voolates kaasa kõik head ained. Pöördosmoosseade on tegelikult hea asi, ent selle seadme puhastusprotsess peab lõppema kindlasti vee mineraliseerimisega, lisatud peavad olema vajalikud mineraalid (nagu Ca, Mg, Na, K). Veenduge, et teie seade seda teeks!

Parim on kindlasti vee töötlemine õhuga oksüdeerimise meetodil . Ent siin on hea teada, et siiski on aineid, mida õhk ei suuda veest kätte saada (näiteks ammoonium, oksüdeeritavus). Selleks kasutatakse viis-ühes veepuhastusseadet, mis kasutab soola.

Põhimõtteliselt võib täna turul pakutavad veepuhastusseadmeid jagada kolmeks: vee puhastamine kemikaali, soola või õhuga oksüdeerimise abil. Esimese osas peaks olema kõigile selge, et see variant ei pruugi olla meie tervisele just kasulik meetod. Lisaks on tegemist vana ja vähemefektiivse tehnoloogiaga, mis vajab sagedast hooldust, tähelepanu ja regulaarselt kange keemia – kaaliumpermanganaadi – lisamist.

Seega – valik on väga lai ja veepuhastussüsteemide maailmas orienteerumine nõuab süvenemist. Samas on rõõm tõdeda, et Eesti inimesed on väga keskkonnateadlikud ning soovivad ökoloogilisi ja tervislikke lahendusi. Lisaks on nad väga põhjalikud ja tahavad lisaks tulemustele teada ka, kuidas seadmed töötavad ning vett puhastavad.

Sageli on probleemiks läbi vanade torustike kraanidesse jõudvas Ülemiste järvest pärit joogivee kehvas maitses. Siin oleks kõige lihtsamaks lahenduseks pöördosmoosseadme THIN10 paigaldamine, mis eemaldab efektiivselt joogiveest kõik tervist kahjustavad ühendid (nagu fluoriid, bakterid, viirused, kloor, fosfaat, nitraat, mangaan, raadium jne.) ning annab pärast mineraliseerimise käigus puhastatud veele tagasi kõik vajalikud mineraalid. Kas maksab tassida koju liitrite viisi pudelivett, kui joogiveepuhastusseadme THIN10 abil oleks puhas ja hea maitsega joogivesi koheselt võtta? Otsevooluga ning kogumispaagita seade on kvaliteetne ja innovaatiline ning mahutub tänu oma pisikesele mõõdule ära kappi või köögimööbli alla.

Oma kaevu omavate koduomanike tavapärasemad probleemid on vees sisalduv suur kogus rauda ja/või mangaani ja vesiniksulfiidi. Kuigi kaevuvesi tundub alguses selge, hakkavad näiteks vees lahustunud raud ja/või mangaan õhuga reageerides moodustama lahustumatuid osakesi. Veepuhastusseadmetele peaks kiiremas korras mõtlema ka olukorras, kui vesi on silmaga nähtavalt punakaspruuni värvi ning halva maitsega, jättes nõudele ja pesule plekke ning muutes blondid juuksed punakateks.

Veepuhastusseadmete vajaduse väljaselgitamine ja valik algab veeanalüüsist, millega määratakse raua, mangaani, oksüdeeritavuse, amooniumi ja vee kareduse sisaldus. Kui on kahtlus, et vees võivad elada mikroorganismid, on mõttekas kohe lasta teha ka mikrobioloogiatest. Testi tulemuste saabumise järel on selge, kas ja millist seadet teie veesüsteem vajab. Testid võiks soovitavalt lasta teha akrediteeritud laboris.

Raba, jõe, järve, lauda, kanala, kuivkäimla jne ääres asuvate kodude probleemiks võivad olla kõrgenenud oksüdeeritavus ehk lahustunud orgaanilised ained, samuti mikroorganismid ja bakterid. Lisaks on Eestis suurenenud radooniohuga piirkondi, eriti põhjarannik. Ent ei tasu liialt muretseda: tänapäevaste innovaatiliste seadmete abil saab igasuguse vee puhtaks ja ohutuks. Vastavalt vee olukorrale on võimalik kokku panna 1-5 seadet alates raua, mangaani ja vesiniksulfiidi puhastajatest kuni ebameeldiva katlakivi ning vähki tekitava radooni eemaldamise seadmeteni.

Teine kaevuvee probleem on vesiniksulfiid-gaas, mis esineb looduslikult põhjavees ja mida tekitab väävlit lagundavad bakterid. Sel juhul on veel mädamunalõhn ja maitse, sanitaartehnikale jäävad pruunikad kollased või mustad plekid. Vesi muudab ka joogi ja söögi maitset.

Kõige looduslikum veepuhastussüsteem on õhuga oksüdeeruv seade, kuid vahel sellest ei piisa ning veetestidest selgub, kas vaja on midagi enamat. Veepuhastusseade viis-ühes Multimix 24 Cabinet on veepuhastussüsteem, mis on varustatud universaalse filtermeediaga, lahendades efektiivselt viis kaevuvees esinevat probleemi: karedus, raud, mangaan, ammoonium, oksüdeeritavus.

Üks enimostetud lahendustest Eestis on rauaeraldusseade Oxydizer Pro Flow . Tegemist on USA teadlaste patenteeritud tehnoloogiaga, mis eraldab õhuga oksüdeerimise meetodil veest efektiivselt ja ökoloogiliselt liigse raua, mangaani ning vesiniksulfiidi. Seadme valmistaja on üle 75-aastase veepuhastuskogemusega Erie Water Treatment.

Probleemid katlakiviga? Kas sellele murele on lahendus olemas!

Uuringud näitavad, et Eestis on veekareduse probleem üsna suur ja just see karedus tähendabki katlakivi teket. Tänaste võimaluste juures pole aga katlakivi enam mingi probleem, sest teadlased on loonud esimese efektiivse soola- ja kemikaalivaba katlakivi ennetamise meetodi Template Assisted Crystallisation, mis muudab kareduse mineraalid ohututeks kristallideks. Need kristallid kinnituvad üksteise, mitte aga enam läbivoolavas keskkonnas kokkupuutepindade ehk boileri-, pesumasina -, nõudepesumasina-, kohviautomaadi küttekehad ja torustiku või sanitaartehnika sisemiste pindade külge.

Next Scale Stop nime kandev katlakivi ennetav toode on soola, keemia ja elektroonikavaba ja ei muuda vee maitset. Seadme paigaldus on väga lihtne ja selle lubatud kasuprotsent on väga kõrge. Tegemist on säästliku katlakivi tekke ennetamise tehnoloogiaga.

