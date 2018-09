Energiatõhusa kodu ehitamiseks on parim võimalus termoplokk

2020. aasta lõpust peavad uued ehitatud hooned vastama kõrgetele energiasäästu nõuetele ning olema suutelised lokaalselt taastuvenergiat tootma. Sinnapoole on ehitamine juba ka liikunud – aasta-aastalt valmib aina enam uusi kodusid, mille kasutuskulud on võimalikult väikesed ehk nullenergiamajale lähedased. Energiatõhusa ja energiat säästva maja tagab loomulikult selle materjal, aga milline materjal on parim? Lähemalt räägib ehitusfirma Hanset OÜ projektijuht Jaanus Naerismaa.

Parim võimalus Eestis energiasäästlikku maja ehitada on kindlasti meie enda kodumaine toodang Pärnust, ASi Reideni Plaat TermoPlokid . „Maja ehitamine on väga suur investeering igale koduomanikule ja seetõttu on eriti oluline valida oma unistuste täideviimiseks õiged lahendused. Tänapäevase ehituse märksõnadeks on energiatõhusus, energiasääst, kiire, soodne ja lihtne ehitusprotsess ning vastupidavus ja soodne kasutus. TermoPlokk on nendele nõudmistele vastavate majade ehituseks üks parimaid lahendusi ning sobib ideaalselt tänapäevaste energiasäästlike hoonete ehitamiseks,” kinnitab Naerismaa.

Tootjad on välja töötanud suurepäraseid materjale, millest ehitades on võimalik vältida külmasildasid ja soojustada maavärinakindlad raudbetoonkodud niivõrd hästi, et koos maaküttega ja erinevate päikesepaneelide ning tuulegeneraatoritega saab valmis ehitada väga madalate kuludega elamu. Hanset OÜ on spetsialiseerunud just energiatõhusate hoonete ehitamisele.

TermoPloki tootesari on loodud nii neile, kes plaanivad ise majaehituse ette võtta, kui ka neile, kes plaanivad kasutada professionaalsete ehitajate abi. Tegemist on kiireima paigalduskiirusega, madalaima U-arvuga ehk energiasäästlike plokkidega, mille paigaldus- ja kasutuskulud on turu soodsaimad. Plokid võimaldavad püstitada nii madalenergia-, passiiv-, liginullenergia- kui ka nullenergiamaju. Hanset ehitab passiivmaju U-arvuga 0,09 W/m²K ja energiasäästlikke maju U-arvuga 0,14 W/m²K.

Termoplokkidest saab ehitada ka keerukamaid lahendusi

Energiasäästliku maja ehitusel on oluline, et iga sõlm oleks ideaalselt lahendatud – see tagab igas punktis homogeense soojustuse ja välistab külmasillad. Selleks on vaja kasutada keeruliste projektide puhul spetsiaalseid plokke, mille osas on suurim valik Thermomajal. Poolas valmistatud Thermomaja plokkide standardtoodetega saab ehitada kuni kahekorruselise maja, kuid kasutades eemaldatavate ribidega plokke, on võimalik ka kuni 14korruseline hoone.

Thermomaja plokkidel on ka oluline tehnoloogiline eelis, mis välistab liigniiskuse ning sellest tuleneva hallituse tekke – peamine soojustuskiht on betoonist väljaspool, mis viib kondenseerumispunkti betoonkehast eemale ja tagab nii parima ehituskvaliteedi.

Kokku on Thermomaja valikus üle 100 elemendi, mis tagavad õige lahenduse igas sõlmes. Patenteeritud lukustusega plokid laotakse kinnitusvahenditeta üksteise peale, mis tagab kiire ehituse, vähendades oluliselt tööjõukulusid. Tulemuseks on 125aastase garanteeritud elueaga energiasäästlik betoonmaja, mis vastab igas punktis aastal 2020 kehtima hakkavatele nõuetele.

Hinnalt kallimana on valikutes ka Soome Lammikivi tooted, mille edasimüüja on Mendali OÜ. Lammikivi on valmis soojustatud ehitusplokk, mille keskel asub vahtplastist soojustus. See annab võimaluse ühe korraga laduda üles soojustatud ja krohvimiseks valmis sein.

„Termoplokkide eesmärgiks on ehitada võimalikult madalate kasutuskuludega elamuid võimalikult lühikeste ehitusaegadega,” räägib Naerismaa. „Samas peab tulemus olema väga vastupidav ja ökoloogiline, kuna madalad küttekulud vähendavad ka CO2 emissiooni. Alates 2020 peavad ehitatavad majad olema passiivmajad, aga meie oleme selleks juba valmis! Termoplokid on kõige kiirem, soodsam ja lihtsam võimalus saada tõesti energiatõhus ja keskkonnasõbralik kodu.”