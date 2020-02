Itaalia telekom sai äsja 28miljonilise trahvi. Eestis otsitakse, kuhu hiidtrahvid ettevõtjatele panna

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning mitmesse finantsõiguse regulatsiooni tulevad Euroopa Liidu nõudmisel trahvid kohati kuni mitukümmend miljonit eurot. Derling Primuse vandeadvokaat Sandra-Kristin Kärner kutsub ettevõtjaid üles trahvide seadustesse kirjutamise teemal kaasa rääkima, kirjutas 11.02 Äripäeva tellijatele ilmunud Majanduskuritegude erileht.

Derling Primuse vandeadvokaat Sandra-Kristin Kärner Harju maakohtus Foto: Raul Mee

28 miljonit eurot oli see hiiglaslik trahvisumma 2020. aasta jaanuaris Itaalias, mille sealne andmekaitseinspektsioon määras isikuandmete kaitse nõuete rikkumise eest Itaalia telekomifirmale TIM. Trahvi tõi muu hulgas aastatel 2017–2019 pidev kommertsteadaannete edastamine isikutele eelneva nõusolekuta ning seda olukorras, kus isik oli spetsiaalselt märkinud, et ei soovi saada teavitusi.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses tehakse järgmised muudatused: paragrahvi 85 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: “(1) Käesolevas seaduses sätestatud tegeliku kasusaaja tuvastamise ja kontrollimise kohustuse rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas.”; “paragrahvi 88 lõikes 1 asendatakse tekstiosa “300 trahviühikut” tekstiosaga “1 000 000 eurot või kuni kahekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas”.

Tegemist ei ole võõra sõnakunstiga Euroopa Liidu õigusaktis, vaid väljavõttega seaduseelnõu 111 SE muutmisvormelist, mis on tänaseks läbinud riigikogus esimese lugemise. Mainitud seaduseelnõuga on tihedalt seotud ka karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (94 SE), mis loob aluse Eesti eriseadustes miljonitrahvide sätestamiseks.

Sandra-Kristin Kärner , Derling Primuse vandeadvokaat On paradoksaalne, et olukorras, kus rikkumisele järgnev sanktsioon saab olema kordades suurem kui senised väärteokaristused, näiteks juriidiliste isikute puhul varasema 32 000 euro asemel mitukümmend miljonit eurot, peetakse Eestis möödapääsmatuks isikute karistamist oluliselt lihtsustada. Ettevõtjad, rääkige sel teemal kaasa.

Uued väärteokoosseisude sõnastused eriseadustes ning füüsilistele isikutele varem kuni 1200eurose (st 300 trahviühikut) ja juriidilistele isikutele kuni 400 000eurose rahatrahvi asendamine kuni 20 000 000 euro suuruste trahvidega on Euroopa Liidu dikteeritud tulevik, millega tuleb kaasa minna ka Eestil.

Euroopa Liit on trahviusku

Huvitava kõrvalpõikena näiteks andmekaitse valdkonnas ei mallatud karistusseadustiku üldosa muudatuste jõustumist ära oodata ning seetõttu jõustusid isikuandmete kaitse seaduses (IKS) miljonitrahvid juba 2018. aastal. See oli selgelt seotud vajadusega rakendada Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (nn GDPR). Omaette küsimus on, kas andmekaitseinspektsioon saab väärteomenetluse raames teha miljonitrahvi kehtiva IKSi järgi, kui kehtiv karistusseadustik näeb ette füüsilisele isikule väärteo eest endiselt maksimaalse rahatrahvi 1200 eurot ja juriidilisele isikule 400 000 eurot.

Kordades suurema miljonitrahvi määramine, kui kehtiva karistusseadustiku üld­osa lubab, on õiguslikult küsitav. Eriti võttes arvesse, et riigikohus on oma otsuses leidnud, et eriosa norm ei tohi raskendada isiku olukorda võrreldes üldosa normiga. Kui seda on tehtud, tuleb kohaldada üldosa sätet. See on ilmselt põhjus, miks IKSi alusel pole miljonitrahve Eestis veel määratud.

Nagu eelnevalt märgitud, ei ole trahvide tõstmine Eesti seadusandja leiutis. Euroopa Liit on trahviusku. Juba aastaid on mitu Euroopa Liidu õigusakti asetanud liikmesriikidele kohustuse tagada, et liidu õiguse rikkumisele järgnevad trahvid, mille ülemmäärad ulatuvad kümnetesse miljonitesse, eeskätt andmekaitset, konkurentsiõigust ja finantskaristusi puudutavas valdkonnas.

Seni on seda kohustust Eesti õiguses üle võetud haldusõigusliku sunniraha instituudi kaudu. Kuigi ettekirjutus ja sunniraha on tõhus meede kohustuse täitmise tagamiseks, ei ole tegemist karistusega Euroopa Liidu õiguse mõttes. Eesti trahvi­debati peategelane ei ole trahvi suurus, sest selle on Euroopa Liidu seadusandja ette andnud. “Miljoniküsimus” seisneb hoopis karistusmenetluse iseloomus ning isikute põhiõiguste kaitse ulatuses.

Trahvid kümneid kordi suuremaks

Nagu tihti mitmetahulise ja uudse teemaga juhtub, on ka miljonitrahvide Eesti õigusesse ülevõtmise kohta arvamused polariseerunud – see nähtub ainuüksi seaduseelnõu 94 SE kohta esitatud arvukatest arvamustest riigikogu kodulehel.

On paradoksaalne, et olukorras, kus rikkumisele järgnev sanktsioon saab olema kordades suurem kui senised väärteokaristused, näiteks juriidiliste isikute puhul varasema 32 000 euro asemel mitukümmend miljonit eurot, peetakse Eestis möödapääsmatuks isikute karistamist oluliselt lihtsustada. Kui miljonitrahvid võetakse üle haldus-, mitte väärteomenetlusse, võibki juhtuda, et isikutele trahvi määramine muutub riigi jaoks oluliselt lihtsamaks. Kergem karistamine toimub seega isiku seniste menetlustagatiste arvel.

Miljonitrahvide puhul väärteomenetlusest irdumise ja haldusmenetlusse “ülekolimise” eesmärk oleks vähendada riigi tõendamiskoormust, lihtsustada füüsiliste ja juriidiliste isikute vastutuse tuvastamist, pikendada aegumistähtaegu ning kitsendada süütuse presumptsiooni ja enese mittesüüstamise privileegi kohaldamisala. Ühel kaalukausil on seega isikute õigused ning teisel pool riigi tuline soov määrata trahve lihtsamini ja tõhusamalt kui täna. Jääb loota, et seadusandja leiab keerulises õiguslikus küsimuses mõistliku tasakaalu. Kuigi lahendus ei ole veel selge, peab Eesti ettevõtluskeskkond ilmselt arvestama, et riik saab tulevikus neid lihtsamini karistada.

Kas Eestis panna miljonitrahvid haldus- või väärteomenetlusse?

Miljonitrahvide tuumikküsimus on see, kas need tuleks Eesti õigusesse üle võtta haldusmenetluse või väärteomenetluse raamides. Teemapüstitus on oluline, sest sellest sõltuvad menetluse iseloom, menetluses osalevate subjektide roll ning subjektide menetlusõiguslikud garantiid ja õigused.

Kehtivas õiguses karistatakse isikuid kas väärteo- või kriminaalmenetluses. Tegemist on karistamiseks loodud menetlusliikidega, mille regulatsioon annab karistusähvarduse all olevale isikule ulatuslikud tagatised selleks, et viia eksliku karistusotsuse oht miinimumini. Viidatud eelnõudega soovib Eesti seadusandja ­Euroopa Liidu miljonitrahvid üle võtta väärteomenetluse raames.

Seevastu on järelevalveasutused – konkurentsiamet, finantsinspektsioon, maksu- ja tolliamet ja andmekaitse inspektsioon – avaldanud ühiselt soovi, et rikkumisi menetletaks haldusmenetluses ning viisil, mis oleks praegusest oluliselt lihtsam ja tõhusam. Karistusõiguslikku väärteomenetlust peetakse keeruliseks ja paindumatuks, mis ei võimalda riigil rikkumisi tõhusalt menetleda.

Mitu Euroopa Liidu liikmesriiki kohaldab rahatrahve muu hulgas haldusmenetluses. Näiteks teevad nii Soome ja Läti. Võrreldes kohtu kohaldatavate kuriteokaristustega on järelevalveasutuste poolt halduskaristuste määramine riigi vaatepunktist üldjuhul märksa lihtsam ega allu keerulisele karistusõiguslikule regulatsioonile. See on muutnud riigi jaoks isikute “karistamise” oluliselt kergemaks. Euroopa Inimõiguste Kohus on taoliste halduskaristuste puhul korduvalt leidnud, et menetlusliigi nime muutmisega ei saa isikuid nende põhiõigustest ilma jätta. Kuna sisuliselt on tegemist siiski kriminaalõiguslike karistustega, peab isikutele tagama teatavad õigused, mida muidu haldusmenetluses tagatud ei oleks. Ettevõtjad, rääkige sel teemal kaasa.

Eesti riik tellis Tartu Ülikoolilt õigusliku uuringu

Kuigi miljonitrahvide seaduseelnõud on juba riigikogu menetluses, nähtub eelnõu SE 94 seletuskirjast ning justiitsministri sõnavõtust eelnõu esimesel lugemisel, et riik on Tartu Ülikoolilt tellinud õigusliku analüüsi, mille eesmärk on hinnata seda, kuidas sobitada ELi õiguses sätestatud rahatrahvid Eesti õigusesse. Käesoleva artikli kirjutamise ajaks ei ole analüüsi tulemusi veel avalikustatud, kuid võib loota, et analüüs toob tekkinud olukorda omajagu selgust ja kindlust edasiseks.