8 põnevat sihtkohta, kuhu 2018. aastal reisida

Kas sind meelitab türkiissinine läbipaistev meri ja valged liivarannad? Või hoopis iidne kultuur, hingemattev koloniaalarhitektuur ja budistlikud pühamud? Nüüd on parim aeg, et planeerida endale meeldejääv reis.

Samas pole reisivalikuid olnud teha kunagi keerulisem. Maailm on pungil võimalusi, ahvatlusi, isegi meelekõdi ja ekstreemsusi. Kes poleks olnud dilemma ees: kas sõita avastama Amazonase vihmametsasid või lennata maailma kuklapoolele, et tutvuda sealse kummalise linnu- ja loomariigiga.

Allpool leiad kaheksa köitvat linna, mis väärivad külastamist kas oma rikkaliku kultuuripärandi, hõrgu toidu, kireva ööelu või mõne huvitava sündmuse pärast. Et reisimine erinevatesse sihtpunktidesse kulgeks kerge vaevaga, palusime Estravelil jagada reisinippe, kuidas kõige mugavamalt ja soodsamalt sihtkohta jõuda.

OAXACA

Kultuuripärl Mehhiko lõunarannikul

Maris Kilk on Kesk-Ameerikas elanud ja rännanud üle kümne aasta. Ta tunneb hästi sealseid kultuure, keeli, eluolu ja on hinnatud reisijuht. Maris avab oma teadmiste ja kogemuste laeka imepärase Oaxaca linna kohta.

“Näinud suuremat jagu Mehhikost, on minu siinseks lemmiklinnaks Oaxaca (Oaxaca de Juarez või Ciudad de Oaxaca). See koloniaalajast pärinev Unesco maailmapärandilinn on samanimelise osariigi keskuseks. Asudes riigi lõunaosas, mis on majanduslikult pigem vaesem kant, on Oaxaca looduslikult ja kultuuriliselt ometi üks rikkamaid. Põlisrahvaste osakaalu ja tänini kõneldavate keelte arvu silmas pidades on tegu kultuuriliselt mitmekesiseima paigaga terves Ameerikas. Oaxaca linnas ja tema ümbruses on kaunilt kokku põimunud kohalike kultuuride eilsed ja tänased teod maailmakultuuriga; keskuseks kohalikele maarahvastele, on ta samal ajal mõnusalt avatud ja sõbraliku atmosfääriga kosmopoliitne maailmalinn.

Läheduses paikneb iidne Monte Alb?n, mille rajasid eelklassikalisel ajal sapoteegid ning mida hiljem asustasid ka misteegid. Meie ees kõrguvad püramiidid ja seisavad vaikides saladused. Just sealsetest hauakambritest on leitud terve Ameerika kontinendi seni kõige rikkalikum aare, mis koosnes misteegi ülikutele kaasa pandud vääriskividest ja ülipeenest metallehistööst, mille autoreid võib meisterlikkuses võrrelda vaid toonaste inkadega Lõuna-Ameerikas. Ja veel sadu ning sadu unustuse hõlma vajunud iidseid asulaid ootab ümbruskonnas alles avastamist…

Lisaks suurepärasele kunstile ja käsitööle leiame Oaxacas eest ka Mehhiko kõige rikkalikuma toidulaua. Maitsete ja värvide kombinatsioone ei jõua kokku lugeda. Muide, arvatakse, et just Oaxaca org on see paik, kus inimkond 10 tuhande aasta eest maisitaime kodustas ja kasutusele võttis. Tavapärase linnaekskursiooni võib täiesti rahumeeli asendada nii kõhtu kui vaimu toitva ringkäiguga mööda parimaid turge ja tänavatoidu lokaale, kus armastab süüa linnarahvas ise.

Terveid päevi võib mööda veeta näiteks põneval maheturul keset vanalinna kõige hubasemat hoovi, kus puude varjus keset lilli ning mõnusa meeleolumuusika saatel proovida head ja paremat puhtast toorainest toitu, mis saabub päeva jooksul värskelt otse lähematest küladest. Esindatud on ka eriti autentsed road ja joogid, samuti mahejäätised ja käsitöökosmeetika. Kahtlemata tuleb ära proovida põlisrahva püha kaktusejook “pulque”, mezcal’ist kõnelemata.

Kõik meeled ülendatud, ei jää seejärel kindlasti märkamata, et Oaxaca vanalinn on täis ahhetamapanevaid galeriisid, butiike, poekesi, platse ja kohvikuid... On ju see linn Mehhiko mastaabis ka kõrgkunsti keskuseks, olles atraktiivne kunstihuvilistele rahvusvaheliseltki. Oaxaca vanalinn „paitab“ pea iga nurgatagusega vanade koloniaalajastu hoonete avaratel siseõuedel, värvika kujundusega ta eriilmeliste boutique-hotellide tubades, kaunite vaadetega ta katuseterrasidelt, heatahtliku rahuga inimeste silmis... Ööl või päeval, kaugele on tunda Oaxacale eriomast ilu ja suurust.

Oaxaca suurus laieneb tervele osariigile – selle mägise maa teedel võib piisava kannatlikkuse juures jõuda „tsivilisatsioonist“ kaugetesse kõrgustesse, pea puutumata loodusega põlisküladesse. Või siis võtta ette veidi käegakatsutavam teekond üle niisama ilusa Sierra Madre mäestiku, kus pilve piiril proovida ära sapoteekide koobassaun, et seejärel mõne tunniga laskuda männimetsast mitu kliimavöödet alla otse troopikasse Vaikse Ookeani äärde. Ja seal meenutavad rannad veel paradiisi.

Oaxacas on igal juhul piisavalt „päris“ Mehhikot – seda maad, mis jääb eemale kuurortitest ja turistlikust mugavusstoonist – ja see, muidugi mõista, ei ole külastajale kui valuvaigistav salv, mida kiire leevenduse ootuses peale määrida, vaid pigem nagu üks õige puhastav saun koos tervistava toiduga, mis ravib seestpoolt ja märkamatult, kuid teeb seda päriselt, ja toimib veel tagantjärelegi... See on Mehhiko võlu ja vägi.”

Estraveli reisiinfo: Reis Oaxacasse tuleb soodsaim, kui kombineerida see USA-ga.