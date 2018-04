Andmed on tänapäeva nafta ja meie, inimesed, oleme need eelajaloolised fossiilid, kellest seda „uut naftat“ välja pumbatakse. Sotsiaalne meedia on sama hästi kui jälgimismehhanism, millest enamik meist on sõltuvuses ja millesse on sisse ehitatud manipulatsioon.

Maria Farrell Küberturvalisuse ja internetipoliitika ekspert The Internet Societys (UK). Ta on ka Oxford University küberturvalisuse keskuse õppejõud ja The Guardiani kaasautor.

Maria Farrell tõi näiteks loo sellest, kuidas ta tahtis lennujaama wifit kasutada: ”Selle jaoks küsisid nad nii minu nime, e-maili kui lennunumbrit. Kui uurisin, mispärast neil ometi wifi jagamiseks selliseid andmeid vaja on, vastati, et andmeid kogutakse anonüümselt. Tõesti hea nali – minu nime ja e-maili kogutakse anonüümselt! Mil viisil see üldse võimalik peaks olema?”.

Tänapäeva tehnoloogia lihtsalt võimaldab andmete ülekogumist ja me teeme seda sellepärast, et saame. Andmed on tänapäeva nafta, aga kui seda mõtet jätkata, siis oleme meie, inimesed, need eelajaloolised fossiilid, kellest seda „uut naftat“ välja pumbatakse.

Maria Farrell oli Password 2018 vaieldamatult üks huvitavamaid esinejaid, kes puudutas suurandmete ja andmepõhiste lahenduste tehnoloogia tumedamat poolt. Suurandmetele tuginevad ärivõimalused võivad turunduse aspektist paista silmipimestavalt entusiastlikud, kuid samal ajal tekitavad need palju tõsiseid küsimusi nii isiklikul kui riiklikul tasandil. Kui inimesena peame näiteks valima oma mugavuse, turvalisuse ja privaatsuse vahel, siis riiklikul tasandil võib Farrelli sõnul liialdamata öelda, et tehnoloogia esitab väljakutse demokraatiale ning riiklikul tasemel peame vastama küsimusele, kuidas päästa demokraatiat.

Madalama sissetulekuga inimesed vajavad rohkem neid väikesi lisaväärtusi, mida firmad andmete vastu pakuvad. Nad müüvad oma privaatsust pigem paratamatusest.

Opt-out ei tööta

Jah, öeldakse, et pole probleemi – alati võib ju teha opt-out’i ja andmete jagamisest keelduda, aga see on tegelikult silmakirjalik. On väga palju olukordi, kus inimestel ei ole lihtne opt-out’i teha, kuid on ka olukordi, kus see pole üldse võimalik. Ning tihti peame valima turvalisuse ja privaatsuse vahel: kui me ei jaga andmeid oma asukoha kohta, kas siis jõuab politsei või kiirabi mulle appi, juhul kui abi vajan?

Lihtsalt mõned näited olukordadest, kus opt-out võimalus ei ole alati lahendus. Facebook kogus Androidides metaandmeid inimeste kõnede ja sõnumite kohta nii, et inimestel polnud sellest aimugi. Kuidas teha opt-out, kui sul ei ole halli aimu ka, et su andmeid kogutakse?

Ja isegi kui sa tead, et su andmeid kogutakse, ei pruugi sa olla teadlik, et neid jagatakse. Sa oled andnud nõusoleku andmete kogumiseks, kuid jagamist sa keelata ei saa, sest sa lihtsalt ei tea seda. Hiljuti andis üks haigla ligipääsu Google’i DeepMind’ile 1,6 miljoni haigla patsiendi andmetele alates registreerimisaegadest kuni haiguslugudeni, mis sisaldasid äärmiselt personaalseid andmeid. Ettekäändeks oli midagi täiesti mõttetut – andmepõhine lahendus selleks, et ära hoida neerukahjustusi haiglas. Tegemist oli selge seaduserikkumisega, kuigi juhtumi käsitlus kohtus ei olnud sugugi nii ühene. Samas, kuidas oleksid inimesed saanud sellises olukorras opt-out’i teha? Absoluutselt võimatu, sest neil ei olnud oma andmete väärkasutusest aimugi.

Google salvestas Youtube’is aastate kaupa selle kanali kasutusajalugu, kuigi inimene oli YouTube’i ajaloo salvestamise Google’i settingutes ära keelanud. Niisiis, kui inimene on isegi teinud opt-out’i platvormi ühes osas, võib platvormi teine ots ikkagi andmeid edasi koguda – inimene lihtsalt ei tule selle peale, et peaks andmete salvestamist keelama kahes kohas. Platvormid on pannud vastutuse inimese enda õlgadele: kõikmõeldavates olukordades tuleb mõelda sellele, kas peaks tegema opt-out’i ja ütlema „ei“.

Teine tähelepanu vääriv probleem on, et opt-out’i kasutamine on tihtipeale väga keerukas, eriti olukorras, kus monopolid domineerivad turul. Google, Amazon ja Facebook on kõik oma kategooria monopolid, kus opt-out muudab inimese igapäevaelu märkimisväärselt vähem mugavaks. See on täiest eraldi küsimus, kuidas teha opt-out’i monopolist?

Kui mõtleme näotuvastuslahenduste peale, on asi veelgi keerulisem. Kuidas ma teen opt-out’i tänaval, kui ma protesteerin parajasti Brexiti või Trumpi vastu? Kas saan kasutada mingit programmi, mis ei lase mu nägu tuvastada? Kuidas saan teha opt-out’i jälgimisprogrammidest tänaval? Liikluses? See pole ju tänapäeval üldse enam ulme – jälgimisseadmed võimaldavad tuvastada inimesi tänaval nägupidi, tuvastada autode numbrimärke, siduda inimest ja tema autot, kõike seda ja veel rohkemgi.

Seadmed, mis esialgu olid mõeldud liikluse paremaks koordineerimiseks, võimaldavad samal ajal saata protestijatele personaalseid sõnumeid, et nende asukohast ja tegevusest ollakse teadlikud ja parem oleks kodus püsida.

Madalama sissetulekuga inimesed on andmete väljapressimise suhtes haavatavamad. Kõrgema ja madalama sissetulekuga inimesed on ebavõrdses olukorras, kui peavad otsustama, kas jagada oma andmeid või mitte. Madalama sissetulekuga inimesed vajavad rohkem neid väikesi lisaväärtusi, mida firmad andmete vastu pakuvad. Nad müüvad oma privaatsust pigem paratamatusest.