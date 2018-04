Arvamus: Turunduses valitseb uue ja parema lootuse aeg

Seekordne Passwordi konverents kajastas päris hästi kogu maailmas valitsevat turundus- ja reklaamitööstuse kriisi, aga hellitas ühteaegu lootust ka paremale homsele.

Milles see kriis siis seisneb? Tähelepanelikule kuulajale jäi kõrvu kolm peamist teemat.

Oht privaatsusele

Facebooki ja Google’i vaimustus hakkab vaikselt vaibuma. Inimesed on aru saanud, et nende kohta kogutakse (sageli nende teadmata) ebavajalikult palju andmeid ja need andmed võivad pahasoovijate kätte sattudes muutuda ohtlikuks. Turunduslikus mõttes võimaldab kogutud andmehulk väga täpselt ja efektiivselt reklaami sihtida, kuid eetilised probleemid on samuti teravad.

Passwordil esinenud Oxfordi Ülikooli teadlane Maria Farrell rääkis, et kõrgema ja madalama sissetulekuga inimesed on ebavõrdses olukorras, kui peavad otsustama, kas jagada oma andmeid või mitte. Madalama sissetulekuga inimesed vajavad rohkem neid väikeseid lisaväärtusi, mida firmad andmete vastu pakuvad. Nad müüvad oma privaatsust pigem paratamatusest.

Nüüd on kogu maailmas teema väga teravalt päevakorda tõusnud ja Facebooki ja Google’it sunnitakse olema ausamad ja läbipaistvamad.

Vastutustundetu tarbimine ja keskkonna reostamine

Üha rohkem tarbima kutsuvad turunduskampaaniad on suuresti süüdi maakera muutumisel prügikastiks. Tarbijad ei vaja tegelikult sellises koguses tooteid ja pakendeid ning tootjad teevad meelega asju, mis kohe garantiiaja lõppedes katki lähevad, et tuleks ikka uus osta.

Nüüd paistab, et see trend hakkab muutuma ja üha rohkem brände seob ennast kõrgemate eesmärkidega või millegagi, mis muudab maailma paremaks.

Konverentsil esinenud hügieenisidemete brändi Always esindajad Iisraelist rääkisid, et Alwaysi kui turuliidri kohus on muuta noored naised enesekindlamaks ja võidelda kiusamise vastu.

Kantar Emori tehtud uuringu andmetel eelistab 73 protsenti eestlastest brände, mis seisavad millegi eest hea.

Ajale jalgu jäänud stereotüübid

Reklaamid mõjutavad inimeste, eriti laste käitumist ja arusaamist maailmaasjadest väga suurel määral. Kui ikka lapseeast peale näeme, et ilus inimene peab olema noor ning sale ja et ema peseb pesu ja isa on lastega tegelemisel saamatu, siis sellised käitumismustrid ka juurduvad. Nüüd on reklaamitööstus ise hakanud olukorda muutma ning loodud on esimesed iseregulatsiooni organisatsioonid, mis just selliste stereotüüpide vastu võitlevad. Nad seisavad hea selle nimel, et reklaamid vastaksid rohkem tegelikule elule ja ei võimendaks stereotüüpe. Passwordil esinenud reklaamiguru Mark Tungate’i sõnul on muutusi näha, kuid aeglaselt.

Inimesed nõuavad, et brändid muudaks maailma, oleks avatumad ja vähem stereotüüpsed. Reklaamiinimesed peavad sellega lihtsalt kaasa tulema.

Kõik need kolm suurt teemat on aktuaalsed ka Eestis ja Passwordil kuuldu pani meie turundajad nende teemade üle järele mõtlema.

Kevadele kohaselt oli õhus tunda lootust, et turundus- ja reklaamitööstus suudab paljuski enda tekitatud probleemid lahendada.

Merit Pärnpuu

Toimetaja