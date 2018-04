Sündmused kasvatavad sidet

Äripäev uuris, mida peavad töönadjana ihaldusväärsed Eesti ettevõtted oma töötajatele suvepäevade korraldamise juures kõige tähtsamaks.

Püüame kaasata oma inimesi nii sündmuse ettevalmistamisse kui ka loomulikult osalemisse. Meie eesmärk on läbi elamuste viia oma inimesteni ettevõtte jaoks olulised väärtused ning luua sõbralik ja koostööd soosiv emotsioon. Näiteks on lennujaama inimesed korraldanud oma kolleegidele erinevaid töötubasid ning tutvustanud uusi spordialasid. Ühe tunnustatuma tööandja, müügitarkvara arendaja Pipedrive’i personalijuhi Leelia Rohumaa sõnul on Pipederive’i kõikide sündmuste, sealhulgas suvepäevade korraldamise eesmärk inimestevaheliste sidemete ja suhete tugevdamine – ühtsem meeskond. Mullu neljandas kvartalis töötas firma kohalikus harukontoris 267 inimest ja Pipedrive paneb nad kõik ka lõbusas võtmes aega veetes ettevõtte suurte eesmärkide peale mõtlema.

„Vabas ja sportlikus õhkkonnas või ühiselt väljakutseid lahendades veedetud aeg tagab, et oleme üksteise tugevustest ja nõrkustest teadlikumad ja suudame seetõttu ka töiseid ülesandeid paremini ning efektiivsemalt lahendada. Pipedrive’i suvepäevadel on alati eraldi alateema, mis tähistab tavaliselt ettevõtte jaoks sel hetkel olulise verstaposti saavutamist,“ märgib ta ja lisab, et igal üritusel saavad töötajad ka ülesande.

„Oleme töötajatele andnud ka väikse nii-öelda kodutöö, mille tulemusena peab iga töötaja tundma suvepäevade lõpuks rohkem kolleege, kui ta tundis suvepäevade alguses.“

Pipedrive’is teatakse, et halvasti klappivat kollektiivi ühe hea peoga suurimateks sõpradeks ja eluaegseteks koostööpartneritelks liita loota on võrdlemisi naiivne. „Suvepäevade õnnestumisele aitab kaasa kokkusobiv seltskond, mis algab õigetest värbamisvalikutest,“ märgib ta ja lisab, et sama olulised on ettevõttesisene püsiv korraldustiim ja püsiv ürituskorraldus-koostööpartner, kes tunnevad ja tunnetavad ettevõtte ootusi ja inimesi ning kelle ülesanne on arvestada aastast aastasse vaheldusrikka programmi koostamisega, töötajate erinevate ootuste ning soovidega. „Meil on väga tubli kontoritiim ja nad investeerivad väga palju oma aega, et meie inimesi päriselt tundma õppida. See omakorda aitab neil parimal viisil valida ja välja pakkuda ideid, mida suvepäevade kavasse võtta,“ kiidab personalijuht.

Rohumaa sõnul aitavad suvepäevade õnnestumisele kaasa õige koha ning programmi valik ning oskus valida õige kontsentratsioon aktiivsete tegevuste ja seltskondliku meelelahutuse vahel. „Meie kogemusel aitab ka töötajate kaasamine ürituse programmi koostamisse ja retrode tegemine – võtame uute sündmuste korraldamisel alati arvesse eelmiste ürituste tagasisidet,“ selgitab ta ja lisab, et kuna Pipedrive saab kohe kaheksa aastaseks, on oluline ka vaheldusrikkus, seda nii koha kui tegevuste mõttes ning foto- ja videojäädvustuste tegemisega arvestamine.

"Sündmuste õnnestumist mõõdame sellega, et palume osalejatelt tagasisidet. Samuti viime mitu korda aastas läbi töötajate rahulolu-uuringu, mille tulemused annavad meile üsna täpse ülevaate sellest, mis on hästi ja mis vajaks veel paremaks muutmist."

Kõigile peab midagi olema Samuti tööandjana väga menuka ASi Tallinna Lennujaam korporatiivkommunikatsiooni ja äriarenduse juht Priit Koff sõnas, et Lennujaama suvesündmused on alati täis meeleolukaid tegevusi ja uute kogemuste omandamist. „Tulenevalt sellest, et suvine üritus on mõeldud kõigile Tallinna Lennujaama kontserni töötajatele, tuleb sündmuse edu nimel arvestada sellega, mida inimesed soovivad ja hindavad. Ehk pakkuda igale sihtrühmale midagi, mis neid paelub,“ toob ta esile ligi 400 töötajaga asutuse väljakutse.

“Püüame kaasata oma inimesi nii sündmuse ettevalmistamisse kui ka loomulikult osalemisse. Meie eesmärk on läbi elamuste viia oma inimesteni ettevõtte jaoks olulised väärtused ning luua sõbralik ja koostööd soosiv emotsioon. Näiteks on lennujaama inimesed korraldanud oma kolleegidele erinevaid töötubasid ning tutvustanud uusi spordialasid,” selgitas Koff.

Kõige selle juures peab Lennujaam esmatähtsaks, et hoitud oleks töötaja nii vaimne kui ka füüsiline tervis. “Tallinna Lennujaam peab väga oluliseks töötajate tervisekäitumist ning inimeste sisemise ja välise tasakaalu tagamist. Hoogustame aktiivset liikumist, erinevate hobidega tegelemist ja uute asjade kogemist. Nii ongi suvesündmuse programm väga mitmekesine ja pakub valikut väga erinevatest tegevustest.” Ning kuna oma pidu on omadele ja südamega tehtud, siis valitakse ka südmust korraldama koostööpartnerid sellised, keda on põhjust usaldada. “Eraldi rahuolu või suvesündmuse mõju töötajate ametialase tegevuse parandamisele me ei mõõda, peamiselt hindame ürituse kordaminekut osalejate arvu ning pistelise tagasiside kaudu,” võetakse lõõgastumist Lennujaamas vabalt.