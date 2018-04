Lepik: 320 miljardit dollarit liigub koos 10 miljoni tööd otsiva inimesega. Igal aastal

Eesti idufirma Teleporti ostnud Suurbritannia tarkvaraettevõtte MOVE Guides tootejuht Kristjan Lepik leidis Pärnu Finantskonverentsil esinedes, et Tallinn peab ideede ja inimeste meelitamiseks õppima enda tugevusi müüma, muidu on oht jääda kiratsema.

Eriti liikuv on uus põlvkond, kellest paljud leiavad, et tahaksid karjääri jooksul välismaal töötada. Keskseks küsimuseks saab linnade ja riikide võimekus inimesi meelitada, leidis Lepik.

Ühte ja ainsat parimat kohta ei ole olemas. Ühes kohas on raha, teises kohas on õige kliima, kolmandas kohas on hoopis kliendid, leidis Lepik. “Inimesed on erinevad ja soovid on erinevad.”

TASUB TEADA Sündinud valesse kohta

Suurbritannias asutatud firma Move Guides ostis 2017. aasta kevadel Sten Tamkivi ja Silver Keskküla idufirma Teleport. 2014. aastal Skype’i töötajate asutatud Teleport loob tarkvara, mille abil leida sobivaim koht elamiseks ja töötamiseks. 2016. aastal oli Telepordil kasutajaid 250 000. Telepordi ostnud Move Guides tegeleb sama valdkonnaga – töötajate kolimise ja kaugtöö korraldamisega. “Kui me Teleporti ehitama hakkasime, tahtsime teha firmat, mis lahendaks maailmas mõne probleemi, et sellest ka kasu oleks. Nägime, et inimesed on sageli vales kohas – sünnitakse juhuslikult kuhugi ja võib-olla ei ole selles riigis õiget rakendust nende oskustele,” ütles Lepik. Ehk peaksid nad kusagil mujal olema? Maailmas 3500 linna, kus elab üle 200 000 elaniku ja kes tegelikult otsivad neid oskustega inimesi. Oli justkui puudu platvorm, kes neid kokku viiks. Nii sündiski Teleport.

“Enamik linnu müüb keskpärast lugu. Tähtis on leida enda eristuv lugu, fookus.”

Üllatava statistikana tõi Lepik välja prioriteedid, mida tark töötaja tegelikult töö- ja elukoha valikul tähtsaks peab. “Näeme, et inimeste valikul on kõige tähtsam puhas keskkond. Mõnikord tulen Londonist tagasi Tallinna ja tunnen, et siin on isegi õhk roheline. Me kipume unustama, kui suur müügiargument see võib olla,” leidis Lepik.

“Nimekirja eesotsas pole näiteks ülikoolide kvaliteeti.” Lepiku sõnul peab aru saama, mida tark inimene tahab, ja mitte müüma kõike.

Tallinnal on konkurentsivõimeline rendihind, samuti ohutu keskkond ja puhas õhk. Alla jääme aga startup-skene’ga, mis küll areneb jõudsalt, ja eelkõige kehvade lennuühendustega. “Lennuühendused on katastroof,” ütles Lepik.

Tolerantsiga on meil nii ja naa

Järjekorras järgmisena tuli tolerants. “Tolerantsiga on meil... nii ja naa,” ütles Lepik naljatledes. Inimeste valikud on küll erinevad, kuid see on globaalne keskmine.

Lepik rääkis, et meil on olemas super toode, mida me aga ei müü või teeme seda väga kaootiliselt. “Me ei pea kõigile meeldima, vaid leidma selle õige sihtgrupi. Kui meil tuleb Skype’i-sarnaseid tehinguid veel, siis see arendab meie keskkonda tohutult.”

Edasi minnes saab linnade areng olema tohutult erinev. Kui me ei oska end targalt müüa, siis me jääme kiratsema, leidis Lepik.

