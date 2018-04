Telefoniga toidupildistamise fotokool

Telefoniga pildistatakse toitu iga päev nii kodus, kohvikutes, restoranides kui üritustel. Aga kuidas teha telefoniga võimalikult ilusat toidupilti?

Kellele kuulub restorani peakoka loodud toidust kliendi telefoniga tehtud foto ning kas ja kuidas seda tegelikult kasutada tohib? Kas kohviku- ja restoranipidajatele ning peakokkadele üldse meeldib, kui nende loodud kaunitest roogadest “tavalisi telefonipilte” tehakse ja (sotsiaal)meedias usinasti avaldatakse? Nendele küsimustele anname vastuse Eesti Toidumessi ja partnerite korraldataval “Telefoniga toidupildistamise fotokoolis”, mille materjalid on avaldatud siin lehel www.toidumess.ee/fotokool

Eesti Toidumessi peakorraldaja, tippkokk Angelica Udeküll: “Ilusad toidupildid meeldivad kõigile, eriti kokkadele!”

Kui ilusast toidust on tehtud ilus pilt, siis on see hea reklaam nii restoranile kui toidu tegijale. Halva kvaliteediga pilt võib tunduda mõnel juhul isegi pahatahtliku solvanguna toidu autori aadressil. Seega tasub alati enne foto avalikku üles laadimist mõelda, kas telefoniga pildistatud toidufoto on siiski piisavalt kvaliteetne, et sellega ei tekitataks ebameeldivusi kokale või ettevõttele, kelle kokakunsti läbi oma telefoni laiale üldsusele vahendate.

Vandeadvokaat Indrek Veso: “Ka kokk võib ja saab olla autor ning tema looming on seadusega kaitstud!”

Kui kokk asetab toidu taldrikule kunstiliselt, mis on originaalne teos, siis loetakse seda teoseks autoriõiguse seaduse § 4 lg 2 tähenduses. Selleks, et autoriõigused tekiksid toidule, kui vormiliselt väljendatud kunstitoesele, peab see olema originaalne ja seda peab suutma tõendada, et toidu asetus taldrikul vms serveerimisalusel on originaalne koka looming. Autoril on autoriõiguse seaduse §-st 12 tulenev õigus olla märgitud teose autorina, teha ise või lubada teha teistel isikutel teoses endas, tema pealkirjas (nimetuses) või autorinime tähistuses jne. Samuti kuulub teose autorile ainuõigus igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest.

Seega toidule, kui kunstilisele vormile taldrikul, mitte sisule, tekivad kõik autoriõiguse seaduses sätestatud õigused. Samuti tekivad sarnased autoriõigused toidu retseptile ja nimele, mis on originaalsed ja kirja pandud. Retsept, kui kirjalik teos, mitte idee kui selline, on autoriõiguse seaduse alusel kaitstud. Kui toitu, mis on teos, pildistada, siis see on teose reprodutseerimine, mis on oma tarbeks lubatud, kuid see ei ole lubatud ärilistel eesmärkidel. Toidust pildi tegijale tekivad samuti autoriõigused, kuna pildistaja on loonud foto kujul uue teose.

Indrek Veso

Advokaadibüroo Veso & Partnerid vandeadvokaat