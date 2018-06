6 müüti kohvi mõjust hammastele

Jah, kohv mõjutab hammaste välimust, kuid seda saab ennetada ning õige hoolduse abil ei teki ka plekke. Kohvikoolitaja Annika Andresen on kokku kogunud müüdid kohvi mõjust hammastele.

Ei pea paika! Tegelikult on pea võimatu kõrrega juues vältida kohvi kokkupuudet hammastega. Kui tunned suus kohvi maitset, siis on hambad juba kohviga kokku puutunud.

Täpselt nii, kui jood kohvi, siis hoia käeulatuses ka klaas vett, sest pärast tassi kohvi aitab üks suurem sõõm vett ära uhuda suurema osa ainetest, mis hambaid määrida võivad. Kui oled aga eriti suur kohvisõber, siis rüüpa vett ka kohvilonksude vahele.

Müüt 3: kohviplekid tekivad hammastele isegi siis, kui kasutada hambaniiti

Kuigi võib tunduda, et hambaniidiga puhastatud hambavahed ei mõjuta hamba pinnale tekkivaid plekke, siis tegelikult on see vale. Tegelikult on põhiline põhjus, miks hammaste äärtesse plekid tekivad just see, et inimesed ei kasuta hambaniiti ning hambavahedesse kogunebki mustus, mis hammastele plekid jätab. Sellest tulenevalt võib tekkida lisaks plekkidele hammastel ka hambakatt või halvemal juhul isegi igemepõletik.

Müüt 4: hammaste pesemine peale kohvi joomist aitab plekke ennetada

Võib tunduda loogiline, et plekkide tekkimise vältimiseks tuleks kohe peale kohvi joomist hambad ära pesta. See müüt on aga väär – just pesemist tuleks kindlasti vältida, kuna kohvi happelisus pehmendab hamba emaili ja nii võib peale kohvi joomist hambaid pestes email kergesti kahjustada saada, mis muudab plekkide tekke hoopis veelgi tõenäolisemaks.

Müüt 5: kohviplekid saab hammastelt ära valgendavate plaastrite abil

Kindlasti mitte, sest erinevad kemikaalid valgendamiseks mõeldud plaastrites muudavad hambad hoopis poorsemaks ehk tekitavad hammastesse pisikesi auke, mis lubavad kohvil kergemini hammastele plekke tekitada.

Müüt 6: kohviplekke ei saa hammastelt enam maha, kui need on juba tekkinud

Plekid hammastel tulenevad eelkõige määrdunud hambakatust, mitte hammastest endist. Kui hammastele on kohvi tõttu tekkinud plekid, siis see tähendab, et inimesel on hambakatt, mida saab lasta hambaarsti juures professionaalselt eemaldada. Seega pole sellel müüdil alust, sest hammastel olevatest kohviplekkidest on kindlasti võimalik vabaneda.