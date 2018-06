Kes peaks valima millised päikeseprillid?

Jalgratturid peaksid valima võrdlemisi suuri päikeseprille, sest sõiduasendis on pea kallutatud alla, samal ajal kui pilk vaatab üles.

Päikeseprille valides on nende moekusest olulisemad siiski klaaside omadused.

Näiteks jalgratturid peaksid valima võrdlemisi suuri päikeseprille, sest sõiduasendis on pea kallutatud alla, samal ajal kui pilk vaatab üles. Väiksemate prillide puhul vaataks rattur lihtsalt üle prillide või oleks sunnitud sõitma sirge seljaga ja pea kuklas. Prillid peaksid olema ka tavalisest kumeramad, kaitsmaks silmi peegelduste, tuule ja prügi eest. Pehme ninatugi ja kummist sangaotsad aitavad prillil kindlamini peas püsida.

On võimalik, et päikeseprillivajadus on kõige suurem sportimisel või mingi kindla hobiga tegelemisel. Sellest lähtudes saab müüja aidata valida ja soovitada konkreetseks olukorraks kõige sobivamat päikeseprilli varianti.

Enamik inimesi valib päikeseprille lihtsalt meeldivuse ja raami sobivuse järgi, jälgides trende. Et aga ostja päikeseprillidega rahule jääks, tuleks eelnevalt mõelda, millistes oludes ja milleks päikeseprille kõige rohkem vajatakse või kasutatakse.

Purjetaja vajab tumedat klaasi

Golfimängu harrastajad võiks valida kollakas-pruuni tooniga päikeseklaasid, sest see toon toob kontrastid paremini esile. Väga hästi on näha erinevad pinnavormid ja pisidetailid. Raamid võiksid samuti olla nõksa suuremad – see tagab parema vaatevälja.

Purjetajatele soovitaks valida suhteliselt tumedad päikeseklaasid (näit. kategooriast 4.), sest peale otsese päikesevalguse võimendub see peegeldudes veelt. Väga hästi sobivad polariseeritud klaasid. Prillide juurde on sobilik soovitada sportlikke prillipaelu. Viimased nõuanded sobivad rakendamiseks ka suusatajate puhul. Lumi peegeldab valgust sama hästi kui vesi ja enamik mäest alla vuhistajaid vajab prille iga ilmaga, sest tekkiv tuul paneb silmad vett jooksma. Seega võiks suusatajatele lisaks päikeseprillidele pakkuda kollaseid või oranžikaid päikeseklaase uduse ilma puhuks – need klaasid tõstavad märgatavalt kontrastitaju ja muudavad lumekonarused natukenegi nähtavaks.