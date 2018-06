Kuidas ära tunda petisest koolitajat?

Teadus paljastab, kuidas mediteerimine muudab teie meelt, aju ja keha

Autor: Daniel Goleman, Richard Davidson

Ilmumisaeg: 15. juuni 2018

Daniel Goleman (raamatu „Emotsionaalse intelligentsus“ autor) ja Richard Davidson (raamatu „Aju emotsionaalne elu“ autor) kuuluvad vaieldamatult tänapäeva psühholoogia raskekahurväkke. Oma verivärskes raamatus (originaal ilmus 2017. aasta septembris) kirjutavad nad uutest teadustulemustest, mis näitavad, millist mõju mediteerimine tegelikult ajule avaldab.

Kui veel kakskümmend aastat tagasi suhtuti mediteerimisse kui lahedasse meelelahutusse, siis nüüdseks on sellest saanud esmaabimeetod, mis väidetavalt aitab parandada kõike, alates kaalu- ja suhteprobleemidest kuni töösaavutusteni. Selles raamatus paljastavad autorid teaduse viimasele sõnale tuginedes, kuidas meditatsioon meid tegelikult aidata saab, ning näitavad ka täpselt kätte, kuidas seda maksimaalselt ära kasutada.

See raamat avab lugejate silmad, näidates, kuidas andmeid on moonutatud, et meeletreeningu meetodite müümise pealt rohkem kasu teenida, ning pühib minema levinud väärarvamused ja neuromütoloogia.

Autorid näitavad ometi, et peale mõnusa olemise võib meeletreening tuua tõelist kasu, sealhulgas püsivaid isiksusemuutusi. Väikesed päevaannused ei too aga isegi aastate vältel kaasa suuri püsivaid muudatusi, kui me ei kasuta õigeid nippe. Enam kui pikki harjutustunde vajame me arukaid meetodeid, mis sisaldaksid olulisi koostisosi – tihti on need aga laialt levinud meele-treeninguõpetusest puudu.

See raamat on põnev ja kaasahaarav ning tuginedes teaduse viimasele sõnale võib see muuta meid kõige sügavamal tasandil.