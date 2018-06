Mis sind inspireerib?

Ei tohi unustada, et igaühel on õigus võtta oma eluga ette, mis meeldib. Meil on õigus otsustada, kahelda, proovida, riske võtta, vigu teha, ümber mõelda ja ümber otsustada.

Nii lihtne on istuda oma igapäevases rutiinis, teha vanu asju vana moodi ja nuriseda: elu on ahtake ja üksluine, midagi ei ole oodata, miski ei rõõmusta, kirjutab joogatreener ja terapeut Kadi Kütt.

Mõnikord tundub selline tühjas ja rõõmutus reaalsuses viibimine isegi lohutavana – ei pea end kokku võtma ega midagi muutma. Olukord ei nõua muud kui kannatamist. On turvaline hoida kinni ideest, et maailm on just meid oma kiusamisobjektiks valinud, et kõigil teistel on elu palju avaram ja parem.

Aga mina usun, et elu on suurepärane! Ma usun, et elu toob head, toetab viimast kui üht meist ja pakub suurel hulgal inspiratsiooni.

Kui tänane oleks su elu viimane päev, kuidas sa seda siis veedaksid? Kas sa teeksid seda, mida sa iga päev teed? Usud sa sellesse, mida teed? Valdavalt teevad inimesed mitte seda, millesse nad usuvad, vaid seda, mis on neile tuttav ja mugav. Aga siis lähebki nii, et elu on üksluine ja toob kannatust. Ja ometi on igaühe jaoks imepärased võimalused tuua oma päevadesse rõõmu ja inspiratsiooni!