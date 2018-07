Restoranitest: Emajõe lõhe ja jaanipäeva õunad

Kohvik-resto JOP Antoniuse õuel pakub Emajõest püütud lõhet ja õunahooaeg algab jaanipäevast. Vähemalt väidab seda menüü, mis üritab kõigest väest kohalikkuse ja hooajalisuse muljet jätta.

Tegelikkus on aga teistsugune. Lugematutel kordadel olen kõikjal Eestis sattunud sügisese “kodumaise” spargli, südasuvise rabarberi ja kevadiste kukeseente peale – kohalikkus on trend ja trendi tuleb järgida, kui tahad, et klientuuri jätkuks. JOPi lubadused ulatuvad ka kalavetele – pakutakse seda, “mida jõgi annab”. Sel päeval oli jõgi andnud koha, teadis ettekandja. Tore, koha on maitsev kala ja kuigi enamjaolt püütakse neid järvest, oleks täitsa tore ka mõnd Emajõest püütud isendit mekkida! Kui aga roog lauale jõudis, oli kohast saanud lõhe. Pealegi selline natuke kuivanud ja rääsunud “valvekala”.

Hinnang Toit-jook: 6 Teenindus: 3 Interjöör: 8 Kokku: 17

Tütarlaps pani lõheks moondunud koha sõnagi lausumata lauale ja reageeris alles siis, kui ma protesteerima hakkasin – no ei ole taldrikul ju see, mis lubati! Olin kalarooga juba oma kolmveerand tundi oodanud ja kõht oli tõesti tühi, kuid süüa lõhet Emajõe anni pähe ei tundunud mulle kuidagi võimalik olevat. Pealegi reetis­ lõhn juba ilma maitsmatagi külmikus veedetud pikki tunde ja sellele eelnenud veelgi pikemat teekonda. Viimast jõudu kokku võttes palusin kalaprae juurselleri­ steigi vastu välja vahetada, aga – see polnud võimalik, ka juursellerit polnud. Rohkemaks ei jätkunud jõudu ega kannatust, riibusin saiaga kastme kokku, sõin ära lisandiks olnud püree ja jäin kalorite osas lootma magustoidule.

Varasuvine hooajakook õuntest

Aga ka seal ootasid mind üllatused. Desserdinimistu avab – nagu trendikas restoranis kunagi – hooajakook. Pärast Emajõe lõhet olin kõigeks valmis, nii et see, et JOP on omadega juba (või ikka veel?) ­õunahooajas, et tulnudki erilise üllatusena. Kellele suve alguse õunahooaeg ei sobi, selle jaoks on varuks toorjuustukook, mida pakutakse samuti hooajakoogi nime all.

Ometi ei alanud kõik üldsegi halvasti. JOPi atmosfäär on mõnusalt boheemlik ja värviline ning ka asukoht Antoniuse õues teeb selle väikese söögikoha eriliseks. Tartu Antoniuse õu on umbes nagu Tallinna Meistrite hoov, ainult et sealsed kunstnike ja käsitööliste töökojad on enamasti kinni. Vähemalt suvisel ajal, kui mina sinna olen sattunud.