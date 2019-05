Säästukoht: tudengi jäätmeteta elu

Prügi tekitamise vähendamisega saab aastas kokku hoida 1400 eurot. Foto: Liisa Aavik

Eesmärk oma eluviisiga vähem prügi tekitada võib aidata aastas säästa kuni 1400 eurot. Niisamuti tähendab raha kokkuhoid automaatselt ka aja kokku-hoidu, sest asjade teenimiseks kulutatud aega saab veeta hoopis lemmiktegevusi tehes.

Kui keegi kuuleb, kuidas ma jäätmeteta elu poole püüdlejana umbes korra kuus ökopoest oma kotti kuivaineid ostan, tekitab see mõnes inimeses küsimuse, kas see eluviis on suure rahakoti sõber. Üks netikommentaator olevat minu kohta isegi kirjutanud: “Lumehelbekesel taovad vanemad kõik kinni.” Siiani vanematega naerame selle üle, sest olen viimased viis aastat maksnud ise nii kodukulude kui ka toidu eest ning mu elu ei saaks olla kaugemal priiskamisest.

Kuigi ökopoe riis maksab tõepoolest poeriisist rohkem, siis minu säästud tulevad tarbetutest asjadest keeldumisest, kodus oleva tarbetu müümisest ja korduskasutamisest (mh kasutatu ostmisest ja asjade laenutamisest). Jäätmeteta elu puhul algab säästmine just mõtteviisist!

Minimalism on oluline osa

Minimalism aitab tõsta fookuse asjadelt eemale ning küsida: mis on see, mida päriselt oma elus tahan? Blogi The Minimalists (minimalistid) autorid defineerivad seda nõnda: “Minimalism on tööriist, millega vabastad enda elu üleliigsest ja mis soosib olulisele keskendumist, et leiaksid õnne, rahulolu ja vabaduse.” Kui kulutame vähem aega asjade teenimisele, näiteks nende ostmiseks raha teenimiseks, transportimiseks, hoiustamiseks ja hooldamiseks, jääb meil rohkem aega keskenduda olulisimale – perele, sõpradele, unistustele.

Peaksime küsimuse “Kas ma saan seda endale lubada?” asemel endalt midagi võimsamat küsima, nagu: “Kas see kohv on väärt 2,5 eurot minu vabadusest?”

Prügi vältides võidame

Prügi vältimine annab omaette kõrgema eesmärgi, miks mitte kulutada raha ebavajalikule. Ma ei hoia raha kokku sellepärast, et ei saa endale midagi lubada või et viie aasta pärast on eesmärk osta korter. Raha kulub vähem sellepärast, et iga poest ostmata jäetud krõpsupakk või hõbepaberis šokolaaditahvel on nähtav võit plastireostuse ja ületarbimise üle. Minu arvates pakub ostude vältimisel keskkonna säästmisele mõtlemine suuremat rahuldust kui sentide lugemine. See tähendab, et kui mu palk kahekordistub, siis ma ei hakka rohkem kiusatustele kulutama, vaid investeerin oma kasvukontole.

Vähem reklaami

“Loobu tellimisest” vajutusega e-rämpspostist, Omniva kleepsuga tellimata saadetistest ja pelgalt müügitööga tegelevate sotsiaalmeediamõjutajate jälgimisest keeldumine aitavad vältida uusi ideid, kuhu oma raha kulutada.

Pakub ka lisasissetulekut

Minimalism annab prillid, et vaadata oma tegemisi teistsuguse pilguga. Vahel võib selguda, et vähem asju pakub meile rohkem rahuldust ning ülejäänu eest saab kopsaka summa teenida.

‘Viimasel ajal olen hakanud riideid teise pilguga vaatama ning olen tegelenud oma kapselgarderoobi loomisega. Kuigi mul on vähem asju, ei ole mul tunnet, et pole midagi selga panna, sest kõik sobib kokku ja näeb hea välja. Lisaks olen otsustanud müüa suurema osa oma riideid maha – asi, millega, ma poleks kaks aastat tagasi kindlasti nõus olnud.

Sa pole kooner

Teen muu hulgas sügavkülmutatud juurviljajääkidest (sibulaotsad, porgandikoored) puljongit ning sügavkülmutan kaasa võetud sidruneid, mis tudengiorganisatsiooni üritustest järele jäävad. Ma saan endale lubada nende asjade ostmist, aga milleks raisata?

Olen selle mõtteviisi ka suurematele üritustele kaasa võtnud. Näiteks korraldasime heategevuslikku kohvikut, kus müüsime toitu kaasa Facebooki grupist “Prügi aardeks taaskasutus” saadud purkidesse ja korduskasutuskarpidesse.

Osta ühe korra terve elu varu

Alles nüüd jõuame olukordadeni, kus me ei saa keelduda ega kärpida, vaid otsustame tarbida. Ma ei pea poes järel käima enamikul ühekordsetel kodutarvetel, mida teised ostavad (v.a lambipirnid, lahtine tualettpaber ja patareid, mille plaanin asendada laetavatega), sest mul on olemas alternatiivid korduskasutuseks.

Olen nüüdseks jäätmeteta elu poole püüelnud ligi kaks aastat ning kui midagi osta otsustasin, siis on see end juba ammu tasa teeninud.