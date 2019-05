Suveeri: Liina Kersna avastab motorolleriga suve

1. juunil 2014 täitus poliitik Liina Kersna ja armastatud saatejuhi Vahur Kersna kooselus kümme aastat. Ümmarguse tähtpäeva puhul kinkis Vahur kaasale punase motorolleri, mis tähtsal päeval maja ette vuras.

Oli see ootamatu kingitus või kauane soov? See oli ootamatu kingitus. Ma ei olnud kunagi unistanud Vespast, ausalt öeldes ei teadnud ma tol ajal motorolleritest mitte tuhkagi. Aga Vahur uskus, et ma olen piisavalt julge tüdruk, et see võiks mulle sobida. Ja sobiski!