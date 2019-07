Puhkajate sõber O

Võsu O söögisaal on täis igat masti vanavara vanadest plakatitest muusikariistade ja isegi pressraudadeni. Foto: Raul Mee

O on aus, ehe, lopsakas ja peaaegu alati avatud. See tähendab, et seal saab kõhu täis mitte ainult südasuvel ja mitte ainult nädalalõputi, vaid ka esmaspäeval, kui nii mõnigi nooblim koht uksed kinni hoiab.

Nime poolest võiks Võsu O lähisugulaseks pidada restorani Ö Tallinnas – ühel on täpid, teisel mitte. Tegelikult nii muidugi ei ole. Pigem võib sugulusest rääkida Võsu sadamarestorani Vöse ja Tallinna Art Priori vahel, kel ühine peakokk.