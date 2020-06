Rahvusooperi lähinaabriks on pitsabaar

Teatraalse kujundusega Pomo Estonia rahvusooperi kõrval. Foto: Raul Mee

Pikalt plaanitud ja kaua oodatud Tallinna Tammsaare pargi paviljoni on end sisse seadnud kaks söögikohta: pitsabaar Pomo ja veidi nooblim Café Opera. Pitsa rahvusooperi ja rahvuskirjaniku naabriks – milline üllatus!

Hoone ehitusel on arvestatud ajaloolise turuhoone põhiplaani ning selle säilinud osi – mis võiks nii olulises kohas asuva ehitise jaoks veel parem olla! Kas aga ajaloohõnguline ehitise asukaks peaks olema just pitsabaar, selles ma kahtlen. Eesti köök on viimasel aastakümnel läbi teinud tohutu arengu, meil oleks küllaga roogasid, mida Tammsaare kõrval nautida. Minu rahvuslik eneseteadvus oleks eelistanud nii auväärse koha asukana kasvõi (kilu)võilevapuhvetit või kamakohvikut, pitsasid on nagunii kogu linn täis.