Nordea aktsionäridel aeg otsustada

Neljapäeval on Põhjala suurima panga Nordea aktsionäridel käes see hetk, millal tuleb oma sõna öelda, kas pank kolib peakontori Rootsist ära Soome või ei koli.

Kohati on see kolimise lugu olnud nagu kirgede draama solvumiste, süüdistuste ja ähvardustega. Teisalt on kolimiseks oma loogika – pangandusliidus, mille liige Soome on ja Rootsi ei ole, on Nordeal tõesti teiste suurpankadega ühesugused reeglid ja mitte rangemad nõuded, nagu tahtis kehtestada Rootsi riik.

Pangal on olnud keerulised ajad. Pealkirjad meedias, kuidas kliendid Nordea hülgavad ja pank turuosa kaotab, tippjuhid lahkuvad ja investeeringud ootamatult suurt raha neelavad, on aktsia hind tublisti langenud. Jyske pank märgib viimases Nordea analüüsis, et ei näe turuosa languse trendis praegu veel pööret. Panga imago on kannatanud ning kolimine ja koondamised hoiavad negatiivset fooni veel mõnda aega. SEB ja Deutsche Bank aga tõstsid hiljuti Nordea aktsia soovitust. Deutsche ei näe Põhjala kinnisvaraturul lähiajal suuremat korrektsiooni ja on piirkonna pankade suhtes optimistlik. Nordea soovituse tõstis Deutsche osta peale. Deutsche näeb, et kolimisotsuse negatiivne mõju ei kesta kaua ning peagi hakkavad tagasi tooma ka Nordea suured IT investeeringud.

Terendab uus dividend

Otsuse langetamiseks on vaja kahe kolmandiku aktsionäride koosolekul osalejate heakskiitu. Mõned suuremad aktsionärid nagu Rootsi pensionifond AMF on meedias öelnud, et kavatseb hääletada kolimise vastu. Fondi hinnangul ei ole pankade Rootsis suuremad maksed kriisilahenduse fondi piisav põhjendus, et piiri taha kolida, ja see ei kaalu üles otsusega kaasnevaid riske. Mitmed suuraktsionärid nagu nõustamisfirma ISS on samas kolimise otsust toetanud. Nordea aktsionäridest on enam kui 75% Rootsist väljastpoolt. Arvatakse, et otsus kolimise poolt tuleb siiski ära.

Väikeaktsionärid nii Soomes kui ka Rootsis on olnud agaralt Nordea aktsiaid ostmas. Nordea on hea dividendi maksja ja märtsi teises pooles jõuab see päev jälle kätte. Nordea plaanib läinud aasta eest dividendi maksta 0,68 eurosenti aktsiast. Ja kuna aktsia on hulgast negatiivsetest uudistest surve all olnud, võib siit edasi arutleda, et kui ümberkorraldused möödas, on tõusuruumi.

Kolimisest loodab Nordea säästu 0,9-1,2 miljardit eurot. See on väiksem kui algselt hinnatud 1,1-1,3 miljardit, mis mõnda aega õhutasid erakorralise dividendi lootust.

Rootsi majandusminister Mikael Damberg hoiatas Rootsi meedias, et kolimine Nordea aktsiale head ei too. Soome rahandusminister Petteri Orpo aga kinnitas nädal tagasi Bloombergile, et ootamatusi Nordeal Soomes oodata ei ole – pangandusliit tagab panga tegevuseks stabiilse platvormi. Eks vaatame, kas sellega saab see draama läbi.