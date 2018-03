Investor Toomas: uus rahalehm radaril!

Ainult tellijale

Eilseid uudiseid lugedes kerkis minu radarile täiesti uus ettevõte, mille hingeelu väärib võimaliku investeerimisideena juppideks võtmist.

Tegemist on alates eilsest ka eestlasi puudutava Saksamaa logistikafirma Hamburger Hafen und Logistik AG-ga (HHLA). Just see ettevõte ostis eile Äripäeva rikaste TOPi kuuluvalt Anatoli Kanajevilt Transiidikeskuse ning saavutab seeläbi Muuga sadamas konteinerkäitlemise turul liidripositsiooni.

HHLA näeb siinses turus suurt võimalust ja nii soovitakse Muuga sadamas kasutusele võtta kogu potentsiaal ehk 500 000 lisakonteinerühikut. Samuti kiidetakse Transiidikeskuse praegust kasumlikkust ja tugevaid tulemusi.

Kuna pealtnäha potentsiaali paistab ning Muuga Sadam on Kanajevit tublilt ja truult aastaid teeninud, tekib küsimus, et miks ei võiks tegemist olla rahalehmaga ka sakslaste jaoks. Lihtsalt selle vahega, et nüüd on ka minusugustel investoritel võimalik Transiidikeskuse praeguse seisuga 47 miljoni euro suurusest jaotamata kasumist või selle abil saavutatavast kasvust osa saada.

Investeeritakse kasvu

HHLAle esmast pilku heites hakkab kõigepealt silma, et ettevõttes on käimas suuremad muutused ning terminalihoonetesse on tehtud kasvu eesmärgil mitmeid investeeringuid. Ettevõtte tegevjuhi Angela Titzrathi sõnul on selleks hetkel just õige aeg, sest arengut toetavad globaalne majandus- ja kaubandusmahtude kasv.

Heas majanduskeskkonnas ning investeeringute taustal teenis HHLA eelmisel aastal 1,25 miljardit eurot müügitulu, mis on võrreldes varasema aastaga 6 protsenti parem näitaja. Kontserni tegevuskasum oli aga 2017. aastal 173 miljonit eurot, kasvades 2016. aastaga võrreldes 5 protsenti.

Kokku töötles HHLA logistikakeskus eelmisel aastal 7,2 miljonit konteinerühikut kaupa, mida on võrreldes varasema aastaga 500 000 ühiku võrra rohkem. Poole miljoni konteinerühiku suurust panust kasvu loodetakse äsja omandatud Transiidikeskuselt. Seejuures on HHLA juhtkond rõhutanud, et rahvusvaheline kasv on nende üheks põhieesmärgiks ka edaspidi.

Saab odavalt

Kuigi ettevõtte turuväärtus kerkis möödunud aasta lõpuni suhteliselt stabiilselt, on see sel aastal esimese 3 kuuga pea 18 protsenti vähenenud. Ettevõtte aktsia maksab hetkel 1,84 eurot. See aga võib olla just ostukoht, sest samal ajal on ettevõtte omakapitali tootlus (ROE) aga 20,39 protsenti, mis on kõvasti üle sektori 11,58protsendilise keskmise.

Samal ajal on HHLA omakapitali kulu 8,35 protsenti, mis tähendab, et ettevõte maksab oma kapitali eest vähem kui see suudab kasumit toota ning jääb veel 12protsendiline puhver. Yahoo Finance’i küsitletud analüütikud toovad veel positiivsena välja, et ettevõtte võla suhe omakapitali on 64,85 protsenti, mis pole kindlasti üle mõistuse ja tähendab, et keskmisest kõrgem omakapitali tootlus on saavutatud kasumi kasvust, mitte võlakoormuse suurendamise abil.

Kõigele lisaks on ettevõtte dividenditootlus 3,5 protsenti, mis on võrreldes senise Transiidikeskuse poolt pakutud nulliga küllaltki hea näitaja. Hinnasihiks pakuvad analüütikud 23,16 eurot aktsia kohta. Kokkuvõtlikult – ettevõte on minu jaoks siiski veel küllaltki võõras, kuid eks seoses arengutega Eestis tule mul sellel tulevikus silma senisest rohkem peal hoida. Mine tea, võib-olla lähiajal võtan ettevõtte ka põhjalikuma analüüsi alla.