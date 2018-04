Hakka või ostma

Kolmapäeva esimene võitja oli aga vana tuttav – kuld. Saab jälle tunnistust, et segasel ajal on see investori kindel linn ja varjupaik – esimesena minnakse kulda ja siis vaadatakse, kuhu edasi. Viimased kõikumused näitasid aga, et see varjupaik jääb ajalises mõttes õige üürikeseks: tavaliselt oli tegu protsendi-paarise hüppega ning sedagi napilt mõne tunni jooksul, nii et meeletut pikaaegset teenimisvõimalust ma väikeinvestorina siin ei näe.

Läheb aina odavamaks

Et uudised tulid kibedal Euroopa börsikauplemise ajal, oli hea näha, mis koduturgudel toimub. Stoxx 600s tegid ilma Orion ja Wärtsilä ning inglaste Morrison Supermarket – viimaselt tuli hulgaliselt häid uudiseid, olevat kasvulainel ja kaubandussõda teda ei huvita. Suhtarvud on sellel viisakad. Tal on olnud paar rasket aastat, aga nüüd on taas noka ülespoole suunanud. Asi, mis kuidagi allapoole minna ei tahtnud, oli seesama Hamburger Hafen und Logistik, Transiidikeskuse uus omanik. Õigluse huvides olgu öeldud, et see on tänavu kukkunud küll.

Seevastu odavnesid korralikult ABB, Siltronicu ja Vestas Windi aktsia. Sektoritest oli pangandus üle Euroopa korralikult punane. Kui ma oleksin spekulandihingega, siis peaksin pankadel ja igasugu maailmapoliitilistel uudistel kullipilku peal hoidma, sest need aktsiad – kui seal muud põhjust pole – liiguvad meelsasti kärmelt vooluga kaasa, aga taastuvad siis sama kiirelt. Tunduvalt soodsamaks muutusid ka autotootjad, mille poole muidu vaadatagi ei tahaks. Prantsuse kaitsetööstuse lipulaev Safran oli mõnusalt punane, nõndasamuti Airbus, mis eelmisel aastal võimsat sõitu tegi.