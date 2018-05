Iraani kriis minu portfellis

Pinged energiaturul süvenevad ja see on pannud nafta hinna tõusma. Aastaga on näiteks Brenti toornafta kallinenud oma 50 protsenti ja barrel kaupleb 77 dollari juures. Aga juba kirjutab New York Times, et hind võib vabalt veel 10 dollarit ülespoole kerkida. Bank of America läheb veel kaugemale ja ütleb, et järgmisel aastal poleks ka 100dollarine nafta hind teab mis haruldus.

See tähendab aga, et tuleb ette võtta suured tootjariigid, kelle indeksile ehk rohkem panustama peaks. Nüüd on muidugi küsimus selles, kust leida head ETFi, millele Euroopa Liit ka ligipääsu annab, sest pankade kaudu on see oi kui keeruliseks tehtud!

On omamoodi saatuse iroonia, et USA presidendi Donald Trumpi otsusest lõikab oluliselt kasu just naftariik Venemaa, kes juba tükk aega on madala nafta hinna käes kannatanud. Kuna Statoilil pole Iraanis midagi kaalul, siis tema jaoks jätkuks äri samamoodi täie hooga, mis talle näiteks Totali ees eelise annaks.

Aga kui nüüd Iraani-pingete tõttu OPECi kartelli nafta tootmiskärped kannatada peaks saama – sellega ähvardab Venemaa, kes on vaidluses asunud Iraani poolele –, siis võib see toodangut järsult suurendada, mis omakorda hinna hoopis alla toob. Nii et võimalikud on kõik variandid.

Statoili konkurentidel võib riske rohkem olla. Nii on lugu Prantsusmaa energiakontserni Totaliga, kes alles möödunud aasta suvel Iraaniga 5 miljardi dollari suuruse energialeppe allkirjastatud sai. Märtsis ütles Totali juht veel, et kui USA tuumadiili „katki teeb“, siis nemad püüavad endale hankida eriloa. Siiski pole kindel, kuidas eriloaga asjad kulgeksid ning musta stsenaariumi korral peab Total riigist lahkuma. Kuigi Iraan ise on viimaste arengute valguses maininud, et neil oleks ainult hea meel, kui Total riiki jääks, siis hiinlased loodavad vastupidist. Hiina hiidkontsern CNPC on juba varem maininud, et kui Total Iraanist lahkub, plaanivad nemad üle võtta hiiglasliku Lõuna-Farsi gaasiprojekti.

Minu jaoks on see mäng niisama huvitav nagu seebiseriaal: kired möllavad ja iga päev tuleb lisa. Vaatad seda nagu Eurovisiooni või jalgpalli: kas USA hävitab tuumadiili? Kas ta suudab sundida Euroopa riikide ettevõtteid sealt karistusvõtetega välja tulema? Mida teevad Prantsusmaa, Itaalia ja Saksamaa, kellel pole ka just vähe suurfirmasid Iraanis? Kui suusad lähevad üle Atlandi ookeani risti, siis mida see veel mõjutab? Seda enam, et Euroopa Liidu hing on veel haige USA terase-ja alumiiniuumitollide üle.

Statoili aktsia on tänavu kosunud üle 20 protsendi. Kui sinna juurde liita veel Norra krooni kallinemine, on tõus veelgi muljetavaldavam. Kolmapäeval algab Statoilil ka uus ajastu ning firmamuutub nime poolest Equinoriks. Kuigi juhtkond loodab sellega veidi oma „räpasest“ energiaärist distantseeruda, jääb see siiski hiiu põhiäriks. Parasjagu lükatakse käima hiigelprojekti Brasiilias ning äsja teatatim et kavatsetakse Aserbaidžaani riigifirma Socariga gaasivälja projektis koostööd tegema hakata. Kuni norrakatel ideid jagub ja nafta hind tõuseb, tasub mul aktsiat edasi hoida.