Seda ööd ei unusta ma iial!

Internetipanka logides oleksin äärepealt taburetilt maha kukkunud, kahe minu portfelli kuuluva ettevõtte öine tootlus oli olnud niivõrd hea, et teinekord ei saavuta seda ka aastaga.

Alanud tulemuste hooaeg tõestab, et halbade uudiste teatavaks tegemine toob kaasa investorite ülereageerimise, kuid pakub neile hiljem teenimiskoha. Hea näide on USA tehnoloogiahiid Apple, kelle tegevjuht Tim Cook suutis sügisel investorid täielikult ära ehmatada. Uudised ettevaatlike käibeprognooside kohta ning fakt, et Apple lõpetab iPhone’ide müüginumbrite avalikustamise andis hoogu tarnijate kartusele, et käibenumbrid vähenevad. Investorite seas tekkis kerge paanika ning õunafirma aktsia odavnes novembri esimestel päevadel viie päevaga rohkem kui 11 protsenti.