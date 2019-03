Riskantne kanepiturg vohab trendi najal

Eelmisel aastal toimus oluline pööre arenenud maailma suhtumises kanepisse, kui Kanada seadustas kanepi meelelahutusliku tarbimise. Otsustasin uurida, millist tootlust võiks kanepisektorilt oodata ja milline on risk.

Trend kogub hoogu. Portugalis legaliseeriti kanepi kasutamine meditsiinilisel eesmärgil. Suurbritannias, Itaalias ja Taanis on mõned suured parteid kanepi legaliseerimise poolt. Tais, kus on siiamaani olnud äärmiselt karmid uimastiseadused, on plaanis reegleid lõdvendada ja lubada ravikanepi kasutamine. Praegu võib seal kaubitseja isegi surma mõista. Foto: Scanpix / Zumapress

Eelmisel aastas seadustas kanepi Kanada, aga USAs on 10 osariigis kanepi meelelahutuslik tarvitamine juba seaduslik ja meditsiinilisel eesmärgil tarvitamine lubatud enamikus osariikides. Tänavu 13. veebruaril võttis koguni Euroopa Parlament vastu ühtse seisukoha, et ravikanepit toetatakse. Liikmesriike kutsuti üles võimaldama arstidel vabalt kasutada oma professionaalset hinnangut kanepipõhiste ravimite väljakirjutamisel patsientidele ning lubada apteekritel neid ettekirjutusi seaduslikult järgida.

Seadustamine on trend ja must raha muutub puhtaks, tekitades uue investeerimisvõimaluse.

Tootjad ei ole suutnud kanepihimu rahuldada

Pärast kanepituru avanemist läks Kanada kanepitootjate aktsiatel väga halvasti. Kanepitootjaid koondav indeks Horizon Marijuana Life Science ETF (HMMJ.TO) vajus juba esimesel seadusliku kauplemise päeval oktoobri keskel oma kõigi aegade tipust 26 Kanada dollarilt suure hooga alla. Põrguralli jätkus detsembri lõpuni ja 2,5 kuu jooksul kaotas fond oma väärtusest 45%.

Uudised, mida sel ajal avaldati, näitasid, et kanepitootjad ei suuda nõudlust rahuldada, kanepipoodide uste taga olid järjekorrad, rahva rahuldamiseks aga polnud piisavalt kanepit kasvatatud ja kogu müügitulu kulutasid tootjad kärmelt laienemisse, mis tähendab, et kasumi asemel näitasid aruanded kahjumit. Teine tegur, mis kanepituru põhja viis, oli üleüldine must meeleolu finantsturgudel.

Tegelikult läheb hästi

Optimism naasis turgudele aasta alguses ja nii sai hoo sisse ka kanep. Horizon Marijuana Life Sciences ETF tõusis aasta algusest 47% ja maksab praegu 22 Kanada dollarit.

Miks aga piirduda ainult Kanadaga? Vaatasin, kuidas on läinud USA turul, millel on veel rohkem potentsiaali kui Kanadal. Panin kokku 27 ettevõttest koosneva jälgimislisti novembri alguse seisuga ja vaatasin, kuidas on kanepisektoril läinud võrreldes S&P500 ja Nasdaqi indeksitega. Selle perioodi valisin põhjusel, et ka hiljutine karuturg jääks sisse.

Ja mida ma näen? Tulemus oli kanepi kasuks lausa rohkem kui kümnekordselt! Kui novembri alguses oleks investeerinud võrdsetes summades selle jälgimislisti ettevõtetesse, siis praeguseks hetkeks oleks investeeringu kasv 14,47%, samal ajal kui S&P ja Nasdaq pole veel karuturu tekitatud miinusest väljagi roninud. S&P500 puhul oleks investeering kahanenud 0,75% ja Nasdaqi puhul 0,73%.

Kui oleksin investeerinud 6. novembril 10 000 dollarit 27st USA kanepiettevõttest koosneva listi aktsiatesse, oleks investeeringu väärtus praeguseks 11 474 dollarit, samas S&P500 puhul kahanenud 9925 dollarini. Foto: Tradestops/kuvatõmmis

Risk on üüratu

Lähemalt listi sisse vaadates tuleb tunnistada, et kanepiaktsiad on ülimalt riskantsed. Listis olevast 27 ettevõttest ainult 5 aktsiat olid rohelises ja vedasid kogu 14protsendilist kasvu, ülejäänud olid tugevalt punases. Enamik kanepifirmadest on kahjumis, nii USAs kui ka Kanadas, mis tähendab, et kanepitootjate risk on minu investeerimisstrateegia jaoks praegu liiga suur, kuigi ma näen, et trend tõukab kanepisektorit tugevalt tagant.

Kanepiturust olen ma väikse riski tasemel siiski juba osa saanud. Minu portfellis on kanepihõngu tunda juba eelmise aasta lõpust, kui peamiselt tubakatootmises tegutsev Altria teatas oma 1,8miljardilisest investeeringust Kanada marihuaanatootjasse Cronos Groupi.