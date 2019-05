Põlgasin ära Leedu ühisrahastusportaali

Mina NEO Finance IPOl ei osale. Foto: NEO Finance

Ühisrahastusportaale on varemgi börsile läinud, kuid nende käekäik pole roosiliseks kujunenud.

Rootslaste Trustbuddy on pettuse tõttu juba uksed sulgenud ja USAs tegutsevad Lending Club ning On Deck Capital on esmase pakkumise hinnast kaotanud ligi kolmveerand. Aasta tagasi Soomes börsile tõtanud Fellow Finance'i algus oli küll nõrk, kuid praeguseks ollakse IPO hinnast kõrgemal. Nüüd aga plaanib leedukate NEO Finance aktsiate avalikku pakkumist Eesti, Leedu ja Hollandi investoritele. Mida sellest oodata?