Investorid hülgasid Rootsi tulevikuauto

Praegustel turbulentsetel aegadel keskenduvad investorid pigem kohest või lühikese perspektiiviga kasu tõotavatele aktsiatele. Seetõttu langevad kaugema perspektiiviga ettevõtete aktsiate hinnad pöördvõrdelises seoses sellega, kui kauge on perspektiiv.

Jan Carlsoni (pildil) juhitud Rootsi isesõitvate autode tootja Veoneer läks eelmisel aasta suvel börsile, kuid aastaga on aktsia hind langenud 58% ja maksab praegu 17 USA dollarit. Foto: Reuters/Scanpix

Sobiv näide on muidugi Tesla, kelle kasumisse jõudmise perspektiiv on niivõrd kaugel, et seda ei näe varsti enam ka Hubble'i kosmoseteleskoobiga. Kahjuks on samasse klassi maandunud ka minu varasem leid New Yorgi börsilt nagu Veoneer, millest kirjutasin eelmise aasta septembris ja detsembris.