Zombiaktsia valmistab investorile korralikku peavalu

Mida teha, kui mõni mu portfellis olev ettevõte peaks üleöö pankrotti minema? Selgub, et ka surnuna võib ta mulle portfellis liiga teha.

Nii, mängime läbi kõige hullema stsenaariumi: Ryanairiga on mul väike häda käes: aktsia on 41% vee all. Nagu sellest vähe oleks, kuulutavad Euroopa analüütikud lennufirmadele kadu – raske äri, kulukas ja väga riskantne. Minu usk Ryanairi praegu püsib, aga mis saaks siis, kui Ryanair peaks nüüd homme teatama, et aitab, ettevõte läheb kinni ja panrotti ka veel pealekauba? Selge see, et olen ka oma ülejäänud 4345 eurost ilma mis ilma, aga see pole veel kõik.